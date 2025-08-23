Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Sassuolo vs Napoli: Jay Idzes Siap Bawa Kemenangan Bersejarah

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 Agustus 2025 |12:46 WIB
Sassuolo vs Napoli: Jay Idzes Siap Bawa Kemenangan Bersejarah
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

REGGIO EMILIA - Pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, berpotensi mengulang sejarah saat Sassuolo mengalahkan Napoli di Serie A. Idzes juga berpeluang untuk melakoni debutnya bersama Neroverdi –julukan Sassuolo– dalam pertandingan ini.

Sassuolo akan menghadapi ujian berat pada pekan pertama Liga Italia 2025-2026. Neroverdi akan menjamu juara bertahan, Napoli, di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia, pada Sabtu (23/8/2025) pukul 23.30 WIB.

1. Sanggup Ulangi Sejarah Manis?

Menurut data aiscore, ini akan menjadi pertemuan ke-24 antara kedua tim. Dari 23 pertandingan sebelumnya, Napoli mendominasi dengan 14 kemenangan, sementara Sassuolo hanya berhasil menang dua kali. Tujuh pertandingan lainnya berakhir imbang.

Dengan demikian, laga mendatang menjadi momentum bagi Sassuolo untuk meraih kemenangan ketiganya atas Napoli. Menariknya, Sassuolo pernah mengalahkan Napoli 2-1 pada tanggal dan di stadion yang sama pada laga pembuka Liga Italia musim 2015-2016.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)
Jay Idzes. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

Jay Idzes, yang berpeluang debut malam ini, berkesempatan mengulang sejarah dengan membantu Sassuolo mengalahkan Napoli. Meski begitu, sang pelatih, Fabio Grosso, menegaskan bahwa ia tidak terlalu peduli dengan pertandingan di masa lalu.

"Kami lebih fokus pada hal-hal lain, katakanlah, daripada hal-hal yang hanya kebetulan atau angka atau statistik yang tidak berarti," kata Grosso, dikutip dari Sassuolo News, Sabtu (23/8/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646375/tingkatkan-mutu-pembinaan-senengminton-harapkan-atlet-sekolah-berakhir-di-klub-bulu-tangkis-oao.webp
Tingkatkan Mutu Pembinaan, SenengMinton Harapkan Atlet Sekolah Berakhir di Klub Bulu Tangkis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/eks_dirut_persiba_balikpapan_catur_adi_dituntut_h.jpg
Mantan Direktur Persiba Balikpapan Dituntut Hukuman Mati karena Kasus Narkotika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement