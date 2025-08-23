Sassuolo vs Napoli: Jay Idzes Siap Bawa Kemenangan Bersejarah

REGGIO EMILIA - Pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, berpotensi mengulang sejarah saat Sassuolo mengalahkan Napoli di Serie A. Idzes juga berpeluang untuk melakoni debutnya bersama Neroverdi –julukan Sassuolo– dalam pertandingan ini.

Sassuolo akan menghadapi ujian berat pada pekan pertama Liga Italia 2025-2026. Neroverdi akan menjamu juara bertahan, Napoli, di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia, pada Sabtu (23/8/2025) pukul 23.30 WIB.

1. Sanggup Ulangi Sejarah Manis?

Menurut data aiscore, ini akan menjadi pertemuan ke-24 antara kedua tim. Dari 23 pertandingan sebelumnya, Napoli mendominasi dengan 14 kemenangan, sementara Sassuolo hanya berhasil menang dua kali. Tujuh pertandingan lainnya berakhir imbang.

Dengan demikian, laga mendatang menjadi momentum bagi Sassuolo untuk meraih kemenangan ketiganya atas Napoli. Menariknya, Sassuolo pernah mengalahkan Napoli 2-1 pada tanggal dan di stadion yang sama pada laga pembuka Liga Italia musim 2015-2016.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

Jay Idzes, yang berpeluang debut malam ini, berkesempatan mengulang sejarah dengan membantu Sassuolo mengalahkan Napoli. Meski begitu, sang pelatih, Fabio Grosso, menegaskan bahwa ia tidak terlalu peduli dengan pertandingan di masa lalu.

"Kami lebih fokus pada hal-hal lain, katakanlah, daripada hal-hal yang hanya kebetulan atau angka atau statistik yang tidak berarti," kata Grosso, dikutip dari Sassuolo News, Sabtu (23/8/2025).