Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23: Rafael Struick dan Ivar Jenner Siap Main

Rafael Struick (kiri) dan Ivar Jenner siap membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. (Foto: Instagram/@pssi)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di laga pamungkas Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 sudah dirilis. Laga ini dilangsungkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa, 9 September 2025 pukul 19.30 WIB.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 bersama Laos U-23, Makau U-23 dan Korea Selatan U-23. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U-23 2026.

Rafael Struick siap memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. (Foto: PSSI)

Jika finis runner-up, Timnas Indonesia U-23 harus bersaing dengan peringkat dua dari grup lain untuk memperebutkan status empat runner-up terbaik. Jadi, sanggup lolos Piala Asia U-23 2026, Timnas Indonesia U-23?

1. Panggil Rafael Struick dan Ivar Jenner

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg paham tak mudah membawa Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2026. Karena itu, pelatih asal Belanda ini memanggil sejumlah pemain yang berpengalaman mentas di skuad senior.

Selain Muhammad Ferarri dan Arkhan Fikri, Gerald Vanenburg juga menyertakan Rafael Struick dan Ivar Jenner. Tak heran dalam daftar 27 pemain Timnas Indonesia senior yang dipersiapkan menghadapi Kuwait dan Lebanon, tak ada nama Rafael Struick dan Ivar Jenner.

"Dan untuk Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick juga mendapat panggilan," kata pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink dalam jumpa pers menjelang laga kontra Persik Kediri.

"Ivar (Jenner) ke Timnas (Indonesia) U-23," kata Ketua Badan Tim Nasional Sumardji ketika dihubungi Okezone, Jumat (22/8/2025).