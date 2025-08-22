Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Masuk Skuad Senior, Ivar Jenner Resmi Dipanggil Timnas Indonesia U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |13:43 WIB
Tak Masuk Skuad Senior, Ivar Jenner Resmi Dipanggil Timnas Indonesia U-23
Pemain Timnas Indonesia U-23, Ivar Jenner. (Foto: Instagram/ivarjnr)
A
A
A

JAKARTA – Gelandang muda, Ivar Jenner, dipastikan akan memperkuat Timnas Indonesia U-23 setelah tidak dipanggil untuk skuad senior dalam agenda FIFA Matchday September 2025. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Kuwait dan Lebanon dalam agenda FIFA Matchday September 2025. Dua pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur.

1. Bukan Senior, tapi Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia akan bersua dengan Kuwait pada laga pertama yang dihelat pada 5 September 2025. Kemudian, Jay Idzes dan kolega akan menjamu Lebanon pada 8 September 2025.

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memanggil sebanyak 27 pemain untuk dua pertandingan uji coba itu. Dalam daftar tersebut, tidak ada nama Ivar Jenner.

Ivar yang biasanya masuk ke skuad tim senior kini dipercaya untuk membela kelompok umur 23 tahun. Sumardji memastikan, Ivar akan masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-23.

Ivar Jenner. (Foto: Instagram/fc_utrecht)
Ivar Jenner. (Foto: Instagram/fc_utrecht)

"Ivar (Jenner) ke Timnas (Indonesia) U-23," ungkap Sumardji ketika dihubungi Okezone via WhatsApp, Jumat (22/8/2025).

2. Siap Bantu Pasukan Gerald Vanenburg

Dengan demikian, Ivar akan bergabung dengan beberapa pemain yang sebelumnya sudah dipastikan akan membela Timnas Indonesia U-23. Di antaranya ada Jens Raven, Rafael Struick, Kadek Arel, dan Rahmat Arjuna.

 

