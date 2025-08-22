Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Laos U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026: Ivar Jenner Siap Tempur

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |14:35 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Laos U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026: Ivar Jenner Siap Tempur
Ivar Jenner siap turun di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Laos U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. (Foto: Instagram/@ivarjnr)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Laos U-23 di matchday pertama Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur ini digelar pada Rabu, 3 September 2025 pukul 19.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg memang belum mengumumkan daftar pemain yang dibawa untuk mengarungi laga-laga Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 pada 3-9 September 2025. Namun, beberapa klub sudah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil Gerald Vanenburg.

Persija Jakarta mengirim Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan, Persib Bandung diwakili Kakang Rudianto dan Robi Darwis serta Persebaya Surabaya ada Mikael Tata dan Toni Firmansyah. Selain itu,  Gerald Vanenburg mendapatkan dua kekuatan tambahan dari Timnas Indonesia senior.

1. Rafael Struick dan Ivar Jenner Siap Tempur

Rafael Struick siap memperkuat Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
Rafael Struick siap memperkuat Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengonfirmasi Rafael Struick dipanggil Timnas Indonesia U-23. Penyerang 22 tahun itu akan mempertajam lini serang Timnas Indonesia U-23 yang melempem di Piala AFF U-23 2025.

"Dan untuk Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick juga mendapat panggilan," kata Jan Olde Riekerink dalam jumpa pers jelang Dewa United kontra Persik Kediri.

Tidak hanya Rafael Struick, pemain Timnas Indonesia senior yang “dipinjamkan” ke U-23. Ada juga gelandang FC Utrecht, Ivar Jenner.

 

