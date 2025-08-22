Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Gabung Bangkok United atau Persib Bandung di Bursa Transfer Musim Panas 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |13:07 WIB
Thom Haye Gabung Bangkok United atau Persib Bandung di Bursa Transfer Musim Panas 2025?
Thom Haye dikabarkan masuk radar Bangkok United dan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

THOM Haye gabung Bangkok United atau Persib Bandung jelang penutupan bursa transfer musim panas 2025? Beredar kabar, Thom Haye masuk radar sejumlah klub Jazirah Arab dan beberapa tim raksasa Asia Tenggara (di luar Super League).

“Berdasarkan informasi eksklusif yang kami terima dari orang terdekat Thom (Haye), sejumlah klub Asia Tenggara (di luar Super League) serta wilayah Jazirah Arab telah mengajukan tawaran kepada El Professor beberapa waktu lalu,” tulis @pemainketurunan.id

Thom Haye masuk radar sejumlah klub Arab pada musim panas 2025. (Foto: Instagram/@pemainketurunan.id)
Thom Haye masuk radar sejumlah klub Arab pada musim panas 2025. (Foto: Instagram/@pemainketurunan.id)

“Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai. Thom pun belum membuat keputusan terkait masa depannya,” lanjut akun di atas.

1. Merapat ke Bangkok United?

Akun @nusantara.ballers melemparkan kode dengan menempatkan Thom Haye beserta rekannya di Timnas Indonesia yang memperkuat Bangkok United, Pratama Arhan. “Jadinya klub mana prof?” tulis akun @nusantara.ballers.

Thom Haye dikaitkan dengan Bangkok United. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)
Thom Haye dikaitkan dengan Bangkok United. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)

Sementara akun @transfernews_ft1 lebih ekstrem lagi. Akun ini menyebut eks pemain Almere City ini masuk radar Bangkok United dan Persib Bandung.

Thom Haye dikabarkan masuk radar Bangkok United dan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@transfernews_ft1)
Thom Haye dikabarkan masuk radar Bangkok United dan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@transfernews_ft1)

“Dilansir dari @seasiagoal 2 Tim Besar Indonesia dan Thailand, yakni ( Persib Bandung dan Bangkok United) tertarik mendatangkan punggawa Timnas Indonesia, Thom Haye (DMF/30),” tulis @transfernews_ft1.

 

Halaman:
1 2
      
