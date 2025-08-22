Pelatih Persija Jakarta Beri Peringatan ke Rizky Ridho Cs Usai Menang 2 Laga Awal: Bukan Penentu Juara!

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, enggan terlena dengan hasil positif yang diraih oleh Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- di awal Super League 2025-2026. Dia pun tetap beri peringatan ke Rizky Ridho cs.

Ya, Persija Jakarta gemilang pada dua pekan pertama Super League 2025-2026. Meski begitu, Souza menegaskan hasil manis itu bukan penentu juara sehingga Persija perlu jaga konsistensinya.

1. Persija Jakarta Gemilang

Tujuh gol berhasil dijaringkan Persija Jakarta di dua pekan pertama Super League 2025-2026. Macan Kemayoran sukses menerkam Persita Tangerang (4-0), dan Persis Solo (3-0) pada dua laga tersebut.

Torehan apik ini membuat Persija memuncaki klasemen sementara Super League 2025-2026. Mereka menjadi satu dari dua tim yang melewatkan dua pekan pertama dengan kemenangan bersama Borneo FC.

2. Ingatkan Para Pemain untuk Tak Terlena

Souza cukup senang dengan hasil positif yang diraih oleh Macan Kemayoran. Namun demikian, pelatih asal Brasil itu tak mau terlena dengan torehan manis ini.

"Kami main bagus di dua pertandingan awal. Tapi masih banyak yang harus kami lakukan," ujar Souza dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (22/8/2025).

"Bukan bagaimana memulai, tapi bagaimana kami mengakhiri kompetisi nantinya. Kami harus tetap rendah hati saat ini,” tambahnya.