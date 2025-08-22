Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persija Jakarta Beri Peringatan ke Rizky Ridho Cs Usai Menang 2 Laga Awal: Bukan Penentu Juara!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |13:00 WIB
Pelatih Persija Jakarta Beri Peringatan ke Rizky Ridho Cs Usai Menang 2 Laga Awal: Bukan Penentu Juara!
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, enggan terlena dengan hasil positif yang diraih oleh Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- di awal Super League 2025-2026. Dia pun tetap beri peringatan ke Rizky Ridho cs.

Ya, Persija Jakarta gemilang pada dua pekan pertama Super League 2025-2026. Meski begitu, Souza menegaskan hasil manis itu bukan penentu juara sehingga Persija perlu jaga konsistensinya.

Persija Jakarta vs Arema FC

1. Persija Jakarta Gemilang

Tujuh gol berhasil dijaringkan Persija Jakarta di dua pekan pertama Super League 2025-2026. Macan Kemayoran sukses menerkam Persita Tangerang (4-0), dan Persis Solo (3-0) pada dua laga tersebut.

Torehan apik ini membuat Persija memuncaki klasemen sementara Super League 2025-2026. Mereka menjadi satu dari dua tim yang melewatkan dua pekan pertama dengan kemenangan bersama Borneo FC.

2. Ingatkan Para Pemain untuk Tak Terlena

Souza cukup senang dengan hasil positif yang diraih oleh Macan Kemayoran. Namun demikian, pelatih asal Brasil itu tak mau terlena dengan torehan manis ini.

"Kami main bagus di dua pertandingan awal. Tapi masih banyak yang harus kami lakukan," ujar Souza dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (22/8/2025).

"Bukan bagaimana memulai, tapi bagaimana kami mengakhiri kompetisi nantinya. Kami harus tetap rendah hati saat ini,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/49/3187415/bojan_hodak_tak_membutuhkan_jasa_wiliam_marcilio_lagi_di_persib_bandung_wiliamm96-wgUb_large.jpg
BREAKING NEWS: Hubungan Bojan Hodak dan Wiliam Marcilio di Persib Bandung Resmi Berakhir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/49/3187366/pt_pbb_mengimbau_agar_suporter_borneo_fc_yang_bernama_pusamania_tidak_datang_ke_bandung-3wHf_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Borneo FC: PT PBB Imbau Pusamania Jangan Datang ke Kota Kembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/49/3187190/persija_jakarta_diwaspadai_pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_media_persija_jakarta-V2X6_large.jpg
Bojan Hodak Khawatir Lihat Persija Jakarta ketimbang Borneo FC, Psywar Persib Bandung Dimulai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3186984/thom_haye-hy53_large.jpg
Perasaan Thom Haye Usai Cetak Gol Perdana untuk Persib Bandung saat Bantai Madura United 4-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651359/jadwal-asean-club-championship-shopee-cup-202526-deretan-laga-panas-tayang-di-vision-bwr.webp
Jadwal ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025/26: Deretan Laga Panas Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/timnas_indonesia_u_22_2.jpg
Jadwal Sepak Bola SEA Games 2025: Indonesia Tetap Grup C, Singapura Pindah Grup A Usai Kamboja Mundur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement