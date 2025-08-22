Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Atletico Madrid vs Elche di La Liga 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |11:02 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Atletico Madrid vs Elche di La Liga 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan laga Atletico Madrid vs Elche di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Atletico Madrid vs Elche di pekan kedua La Liga 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang berlangsung di Stadion Civitas Metropolitano, Madrid, Spanyol, pada Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 03.00 WIB itu, dapat disaksikan secara live streaming di Vision+, dengan klik di sini.

Atletico Madrid datang ke laga ini dengan motivasi berlipat setelah menelan kekalahan tipis 1-2 dari Espanyol pada pertandingan pembuka. Di sisi lain, Elche akan mencoba memanfaatkan tekanan yang sedang dialami Atletico untuk mencuri poin penting di awal musim.

Duel ini diprediksi akan berlangsung ketat, dengan Atletico mengandalkan pertahanan kukuh serta serangan cepat, sementara Elche siap mengandalkan permainan taktis untuk meredam dominasi tuan rumah.

Apakah Atletico Madrid mampu bangkit di kandang sendiri, atau justru Elche yang akan mempermalukan Los Rojiblancos di hadapan publik Civitas Metropolitano? Jangan lewatkan keseruan pertandingan ini dan catat jadwalnya berikut!

Atletico Madrid vs Elche
Atletico Madrid vs Elche

Jadwal Siaran Langsung Atletico Madrid vs Elche di VISION+:

● Tanggal: Minggu, 24 Agustus 2025

● Pukul: 00:25 WIB

● Stadion: Civitas Metropolitano, Madrid

 

Halaman:
1 2
      
