Cocoklogi Ini Tanda Manchester United Juara Liga Inggris 2025-2026?

MANCHESTER United memang kalah 0-1 dari Arsenal di pekan pembuka Liga inggris 2025-2026. Namun, bukan berarti The Red Devils -julukan Manchester United- tidak memiliki peluang juara. Pelatih Manchester United Ruben Amorim optimistis timnya bisa mengalahkan tim mana pun di Liga Inggris setelah melihat cara bermain melawan Arsenal.

“Saya pikir dari laga ini kami membuktikan bahwa kami bisa menang melawan tim mana pun di Liga Inggris. Terbukti saat menghadapi tim hebat seperti Arsenal, kami bermain lebih baik,” kata Ruben Amorim, Okezone mengutip dari laman resmi Manchester United, Senin 18 Agustus 2025.

Manchester United tumbang 0-1 dari Arsenal di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: X/@ManUtd)

Saat menghadapi Arsenal, Manchester United tampil dominan. Manchester United mencatatkan penguasaan bola hingga 61 persen, serta melepaskan tujuh shot on target berbanding tiga milik Arsenal.

1. Kalah 0-1 di Laga Pertama

Everton menang 1-0 atas Manchester United di Liga Inggris 2012-2013. (Foto: TikTok/@piece_lynchmufc)

Akun TikTok @piercelynch_mufc membuat cocoklogi kenapa Manchester United akan juara Liga inggris 2025-2026. Pertama, Manchester United kalah 0-1 di laga pembuka Liga Inggris 2025-2026.

Kondisi ini sama persis dengan 2012-2013, atau musim terakhir Manchester United juara Liga Inggris. Saat itu Manchester United tumbang 0-1 dari Everton lewat gol yang dilesakkan Marrouane Fellaini.

Satu lagi, proses kebobolan Manchester United juga mirip. Saat itu, Manchester United dibobol via sundulan, persis ketika fullback kiri Arsenal Riccardo Calafiori membobol gawang Setan Merah akhir pekan lalu.