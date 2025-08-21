Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ruben Amorim Dipecat Manchester United Gara-Gara Disindir Pelatih Lokal Inggris?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 Agustus 2025 |17:27 WIB
Ruben Amorim Dipecat Manchester United Gara-Gara Disindir Pelatih Lokal Inggris?
Ruben Amorim belum bikin Manchester United bangkit. (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

RUBEN Amorim dipecat Manchester United gara-gara disindir pelatih lokal Inggris, Sean Dyche? Sean Dyche memberi sinyal kepada manajemen Manchester United bahwa Ruben Amorim tak layak diberi kesempatan lama-lama membesut Setan Merah.

Sean Dyche yang pernah menangani Burnley dan Everton, bahkan sesumbar bisa memberikan banyak kemenangan jika diberi kesempatan melatih Manchester United. Ia mengaku akan menggunakan formasi 4-4-2 jika menangani The Red Devils.

Sean Dyche sindir Ruben Amorim
Sean Dyche sindir Ruben Amorim

“Saya mungkin akan menerima banyak Kritik. Namun, saya yakin bisa memenangkan lebih banyak pertandingan di Manchester United jika bermain dengan formasi 4-4-2,” kata Sean Dyche yang 10 tahun (2012-2022) menangani Burnley, Okezone mengutip dari Daily Mirror, Kamis (21/8/2025).

1. Filosofi Permainan Tak Berjalan

Sean Dyche menilai apa yang diterapkan Ruben Amorim di Manchester United tak berjalan. Penilaian ini muncul karena Ruben Amorim terus menerus menerapkan formasi 3-4-2-1 tapi hasilnya tak kunjung optimal.

Dari 27 pertandingan di Liga Inggris 2024-2025, Ruben Amorim hanya memberikan tujuh menang, enam imbang 14 kalah. Di laga pembuka Liga Inggris 2025-2026, Manchester Merah pun kalah 0-1 dari Arsenal.

“Orang-orang terus membicarakan filosofi permainan Amorim dan jelas itu tidak berhasil. Tidak masalah dalam lima sampai 10 pertandingan, namun ketika mencapai 20 laga jelas itu tidak berjalan,” tegas Sean Dyche.

 

