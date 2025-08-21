RUBEN Amorim dipecat Manchester United gara-gara disindir pelatih lokal Inggris, Sean Dyche? Sean Dyche memberi sinyal kepada manajemen Manchester United bahwa Ruben Amorim tak layak diberi kesempatan lama-lama membesut Setan Merah.
Sean Dyche yang pernah menangani Burnley dan Everton, bahkan sesumbar bisa memberikan banyak kemenangan jika diberi kesempatan melatih Manchester United. Ia mengaku akan menggunakan formasi 4-4-2 jika menangani The Red Devils.
“Saya mungkin akan menerima banyak Kritik. Namun, saya yakin bisa memenangkan lebih banyak pertandingan di Manchester United jika bermain dengan formasi 4-4-2,” kata Sean Dyche yang 10 tahun (2012-2022) menangani Burnley, Okezone mengutip dari Daily Mirror, Kamis (21/8/2025).
Sean Dyche menilai apa yang diterapkan Ruben Amorim di Manchester United tak berjalan. Penilaian ini muncul karena Ruben Amorim terus menerus menerapkan formasi 3-4-2-1 tapi hasilnya tak kunjung optimal.
Dari 27 pertandingan di Liga Inggris 2024-2025, Ruben Amorim hanya memberikan tujuh menang, enam imbang 14 kalah. Di laga pembuka Liga Inggris 2025-2026, Manchester Merah pun kalah 0-1 dari Arsenal.
“Orang-orang terus membicarakan filosofi permainan Amorim dan jelas itu tidak berhasil. Tidak masalah dalam lima sampai 10 pertandingan, namun ketika mencapai 20 laga jelas itu tidak berjalan,” tegas Sean Dyche.