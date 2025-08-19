Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bursa Transfer Manchester United: Tolak Jual Striker, Jadon Sancho Diminta Segera Pindah!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |17:50 WIB
Bursa Transfer Manchester United: Tolak Jual Striker, Jadon Sancho Diminta Segera Pindah!
Man United menolak untuk menjual satu striker sementara Jadon Sancho diminta segera pindah (Foto: Man United)
A
A
A

MANCHESTER United menolak untuk menjual strikernya Joshua Zirkzee. Namun, mereka tetap memaksa Jadon Sancho agar lekas pindah ke klub lain.

Bursa transfer musim panas 2025 menyisakan waktu kurang dari dua pekan lagi. Man United masih harus melepas beberapa personelnya ke klub seperti Sancho, Alejandro Garnacho, hingga Antony.

1. Diminta Cari Solusi

Jadon Sancho Reuters

Dua nama pertama sudah ada peminatnya. Sancho masuk radar AS Roma sementara Garnacho disebut-sebut akan hengkang ke Chelsea. Hanya Antony yang nasibnya masih mengambang sejauh ini.

Di tengah situasi pelik ini, Man United justru bak tersambar petir di siang bolong. Sancho menolak pendekatan AS Roma! Padahal, kedua klub sudah sepakat perihal nominal transfer.

“Man United memaksa agar Sancho mencari solusi secepatnya,” kata pakar bursa transfer Eropa Fabrizio Romano di akun X @FabrizioRomano, Selasa (19/8/2025).

Ketika sulit melepas Sancho yang memang ingin dilepas, Man United malah sempat terancam kehilangan Zirkzee. Pemain berpaspor Belanda itu jadi incaran Napoli.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646115/iran-dan-haiti-lolos-ke-piala-dunia-2026-tapi-masuk-daftar-larangan-as-apa-yang-akan-terjadi-upl.webp
Iran dan Haiti Lolos ke Piala Dunia 2026 tapi Masuk Daftar Larangan AS, Apa yang Akan Terjadi?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Apriyani/Fadia Lolos ke Perempat Final, Adnan/Indah Tersingkir di Australia Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement