Bursa Transfer Manchester United: Tolak Jual Striker, Jadon Sancho Diminta Segera Pindah!

Man United menolak untuk menjual satu striker sementara Jadon Sancho diminta segera pindah (Foto: Man United)

MANCHESTER United menolak untuk menjual strikernya Joshua Zirkzee. Namun, mereka tetap memaksa Jadon Sancho agar lekas pindah ke klub lain.

Bursa transfer musim panas 2025 menyisakan waktu kurang dari dua pekan lagi. Man United masih harus melepas beberapa personelnya ke klub seperti Sancho, Alejandro Garnacho, hingga Antony.

1. Diminta Cari Solusi

Dua nama pertama sudah ada peminatnya. Sancho masuk radar AS Roma sementara Garnacho disebut-sebut akan hengkang ke Chelsea. Hanya Antony yang nasibnya masih mengambang sejauh ini.

Di tengah situasi pelik ini, Man United justru bak tersambar petir di siang bolong. Sancho menolak pendekatan AS Roma! Padahal, kedua klub sudah sepakat perihal nominal transfer.

“Man United memaksa agar Sancho mencari solusi secepatnya,” kata pakar bursa transfer Eropa Fabrizio Romano di akun X @FabrizioRomano, Selasa (19/8/2025).

Ketika sulit melepas Sancho yang memang ingin dilepas, Man United malah sempat terancam kehilangan Zirkzee. Pemain berpaspor Belanda itu jadi incaran Napoli.