Penyebab Andre Onana Tak Masuk Skuad Manchester United saat Lawan Arsenal

PENYEBAB Andre Onana tak masuk skuad Manchester United saat lawan Arsenal terungkap. Pelatih Man United, Ruben Amorim, bongkar alasannya.

Amorim menegaskan bahwa keputusan itu diambil karena faktor persiapan. Karena itu, dia lebih memilih memasang Altay Bayindir sebagai kiper Man United dalam laga itu.

1. Andre Onana Tak Masuk Daftar Susunan Pemain Man United

Ya, Andre Onana jadi sorotan karena tak masuk daftar susunan pemain Man United di laga perdana Liga Inggris 2025-2026. Dia padahal musim lalu jadi andalan dalam mengawal gawang Man United.

Posisi penjaga gawang pun dipercayakan Amorim kepada Bayindir. Meskipun, Bayindir gagal bawa Man United menang juga pada akhirnya.

Melawan Arsenal di Stadion Old Trafford, pada Minggu 17 Agustus 2025, Man United kalah dengan skor 0-1. Gol semata wayang pada laga itu dicetak oleh Riccardo Calafiori pada menit ke-13.