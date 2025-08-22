Jelang Manchester City vs Tottenham Hotspur, The Citizens Resmi Perpanjang Kontrak Ruben Dias

MANCHESTER City resmi perpanjang kontrak Ruben Dias. Kabar ini diumumkan jelang duel Man City vs Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026.

Ruben Dias yang dapat perpanjangan kontrak berdurasi panjang tentunya siap unjuk gigi membawa tim meraih hasil manis. Salah satunya akan dilakukan dalam duel Man City vs Tottenham yang akan tersaji akhir pekan ini.

1. Man City Resmi Perpanjang Kontrak Ruben Dias

Dilansir dari Instagram resmi Man City, Jumat (22/8/2025), Ruben Dias telah menandatangani perpanjangan kontrak di Manchester City hingga 2029. Setelah negosiasi awal bulan ini, bek tengah tersebut kini telah menandatangani kontrak baru dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Jika Ruben Dias memenuhi durasi kontrak tersebut, pemain Portugal itu akan menghabiskan satu dekade di Stadion Etihad. Kontrak Dias sebelumnya akan berakhir pada 2027.

2. Kiprah Manis

Sejak gabung Man City, Ruben Dias bisa membawa tim ukir prestasi ciamik. Dias telah memenangkan 10 trofi selama waktunya di Man City, termasuk empat gelar Liga Inggris dan 1 trofi Liga Champions pada 2023.

Pemain berusia 28 tahun ini dinobatkan sebagai Pemain Terbaik FWA pada 2020-2021. Itu jadi musim pertamanya setelah bergabung dari Benfica.