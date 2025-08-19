5 Calon Top Skor Super League 2025-2026, Nomor 1 Eks Mesin Gol Persib Bandung!

LIMA calon top skor Super League 2025-2026 menarik diulas. Salah satunya ada eks mesin gol Persib Bandung.

Ajang Super League 2025-2026 sudah bergulir sejak awal Agustus. Hingga pekan kedua, sejumlah nama berhasil tampil gacor hingga cetak banyak gol.

Tak ayal, nama-nama ini pun difavoritkan sabet gelar top skor. Tentunya, mereka perlu tetap tampil konsisten karena musim masih bergulir sangat panjang. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 calon top skor Super League 2025-2026:

1. David da Silva

Salah satu calon top skor Super League 2025-2026 adalah David da Silva. Pernah jadi mesin gol Persib Bandung, David da Silva kini hijrah ke Malut United.

Di Malut pun, Da Silva langsung nyetel dan cetak banyak gol. Striker asal Brasil ini sudah cetak 3 gol sejauh gelaran Super League 2025-2026. Satu gol dicetaknya di laga perdana melawan Dewa United. Kemudian, dia menggila sata hadapi Bali United hingga cetak brace alias dua gol.

2. Dalberto

Lalu, ada Dalberto. Dia paling gacor sejauh ini di Super League 2025-2026. Striker asal Brasil ini sudah bukukan 4 gol bersama Arema FC.

Berkat kinerja apiknya, Dalberto kini bertengger di puncak daftar top skor sementara Super League 2025-2026. Di laga perdana, Dalberto bahkan langsung cetak hattrick alias tiga gol ke gawang PSBS Biak.