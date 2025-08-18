Adu Gaji Jay Idzes dengan Emil Audero di Liga Serie A Italia, bak Bumi dan Langit?

ADU gaji Jay Idzes dengan Emil Audero di Liga Serie A Italia menarik diulas. Apakah perbedaannya bak bumi dan langit?

Diketahui, Jay Idzes dengan Emil Audero sama-sama membela klub Italia. Dua bintang Timnas Indonesia itu pun akan mentas di liga kasta tertinggi Italia, yakni Serie A musim depan.

Dengan sama-sama berkarier di liga top dunia, akankah bayaran besar didapat Jay Idzes dan Emil Audero? Menarik menilik lebih lanjut bayaran yang mereka dapatkan.

Berikut Adu Gaji Jay Idzes dengan Emil Audero di Liga Serie A Italia:

1. Gaji Jay Idzes

Jay Idzes diketahui baru saja pindah klub dari Venezia ke Sassuolo. Dia meninggalkan Venezia yang harus terdegradasi ke Serie B usai memble pada musim 2024-2025.

Di Sassuolo, Jay Idzes diikat kontrak cukup panjang yakni hingga 2029. Idzes pun didatangkan dengan nilai transfer 8 juta Euro atau sekira Rp151 miliar. Hal ini membuatnya menjadi bek termahal yang direkrut Sassuolo di bursa transfer.

Lalu, bagaimana soal gaji yang didapat? Dilansir dari Tuttomercato, Senin (18/8/2025), Jay Idzes akan digaji sebesar 1,1 juta euro atau setara Rp20,8 miliar per tahun di Sassuolo.

Dengan begitu, Idzes dapat kenaikan gaji di klub barunya. Sebelumnya, di Venezia, gaji Idzes dikabarkan hanya 300 ribu euro per tahun atau sekira Rp5,6 miliar.