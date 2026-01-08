Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Sassuolo Dibantai Juventus 3-0 di Liga Italia 2025-2026, Fabio Grosso: Kami Wajib Bangkit!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |02:05 WIB
Sassuolo Dibantai Juventus 3-0 di Liga Italia 2025-2026, Fabio Grosso: Kami Wajib Bangkit!
Sassuolo kalah 0-3 dari Juventus di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@SassuoloUS)
PELATIH Sassuolo, Fabio Grosso, menyatakan siap melakukan evaluasi agar Jay Idzes dan kawan-kawan bangkit. Sassuolo baru saja kalah 0-3 dari Juventus dalam lanjutan pekan ke-19 Liga Italia 2025-2026 di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia pada Rabu 7 Januari 2026 dini hari WIB.

Dalam laga terdekat Sassuolo akan melawan AS Roma. Laga itu akan berlangsung di Stadio Olimpico, pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 00.00 WIB.

1. Sassuolo Pantang Larut dalam Kekalahan

Jonathan David cetak gol di laga Juventus vs Sassuolo. (Foto: X/@juventusfcen)
Jonathan David cetak gol di laga Juventus vs Sassuolo. (Foto: X/@juventusfcen)

Fabio Grosso mengatakan Sassuolo tidak boleh larut dengan kekalahan karena kompetisi masih panjang. Ia memastikan Neroverdi -julukan Sassuolo- segera berbenah agar kembali bangkit.

"Kami tidak senang dengan apa yang kami lakukan hari ini, kami akan terus bekerja untuk mencapai yang terbaik. Mari kita tetap solid, mengisi kembali energi kita dan menatap ke depan," kata Fabio Grosso, Okezone mengutip dari laman resmi Sassuolo, Kamis (8/1/2026).

2. Fabio Grosso Puji Juventus

Pelatih 48 tahun itu mengakui Juventus bermain cukup apik sepanjang 90 menit. Alhasil, Sassuolo kesulitan meladeni permainan lawan.

"Kami telah mempersiapkan diri untuk pertandingan yang berbeda dari yang kami mainkan. Pujian untuk lawan kami karena layak menyandang status tim berkualitas dengan pelatih luar biasa,” tegas pelatih yang membawa Timnas Italia juara Piala Dunia 2006 sebagai pemain.

 

