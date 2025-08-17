AI Prediksi Liverpool Juara Liga Inggris 2025-2026, Manchester United Posisi 12!

AI memprediksi Liverpool juara Liga Inggris 2025-2026. Yang menarik, sang rival abadi yakni Manchester United diprediksi bakal finis di posisi 12.

Prediksi juara Liga Inggris 2025-2026 sangat menarik. Musim ini diprediksi bakalan ketat lantaran klub-klub berbenah di bursa transfer musim panas 2025.

1. Liverpool Juara Liga Inggris 2025-2026

Liverpool misalnya, mendatangkan pemain-pemain berkualitas dalam diri Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, hingga Hugo Ekitike. Mereka pun diprediksi akan mempertahankan titel juaranya!

Laman World Soccer Talk mencoba untuk memprediksi juara Liga Inggris 2025-2026 lewat ChatGPT. Hasilnya, The Reds akan merebut titel ke-21 di akhir musim dengan torehan 73 poin.

Raihan itu 11 angka lebih sedikit ketimbang saat Liverpool juara Liga Inggris 2024-2025. Sebab, AI meyakini persaingan musim ini semakin ketat dengan kehadiran Arsenal dan Manchester City.

Runner-up akan kembali diduduki Arsenal dengan torehan 71 poin. Lalu, Man City nangkring di tangga ketiga, disusul Chelsea, untuk melengkapi zona Liga Champions musim depan.