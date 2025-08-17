Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

AI Prediksi Liverpool Juara Liga Inggris 2025-2026, Manchester United Posisi 12!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |16:49 WIB
AI Prediksi Liverpool Juara Liga Inggris 2025-2026, Manchester United Posisi 12!
AI memprediksi Liverpool juara Liga Inggris 2025-2026 (Foto: LFC)
A
A
A

AI memprediksi Liverpool juara Liga Inggris 2025-2026. Yang menarik, sang rival abadi yakni Manchester United diprediksi bakal finis di posisi 12.

Prediksi juara Liga Inggris 2025-2026 sangat menarik. Musim ini diprediksi bakalan ketat lantaran klub-klub berbenah di bursa transfer musim panas 2025.

1. Liverpool Juara Liga Inggris 2025-2026

Crystal Palace vs Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

Liverpool misalnya, mendatangkan pemain-pemain berkualitas dalam diri Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, hingga Hugo Ekitike. Mereka pun diprediksi akan mempertahankan titel juaranya!

Laman World Soccer Talk mencoba untuk memprediksi juara Liga Inggris 2025-2026 lewat ChatGPT. Hasilnya, The Reds akan merebut titel ke-21 di akhir musim dengan torehan 73 poin.

Raihan itu 11 angka lebih sedikit ketimbang saat Liverpool juara Liga Inggris 2024-2025. Sebab, AI meyakini persaingan musim ini semakin ketat dengan kehadiran Arsenal dan Manchester City.

Runner-up akan kembali diduduki Arsenal dengan torehan 71 poin. Lalu, Man City nangkring di tangga ketiga, disusul Chelsea, untuk melengkapi zona Liga Champions musim depan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/45/3184690/gabriel_han_willhoft_king-kYMy_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Willhoft-King Bosan di Manchester City U-21, Pilih Pensiun sebagai Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514/manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505/simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182471/berikut_lima_fakta_jelang_manchester_city_vs_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-GxiK_large.jpg
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646119/kiper-muda-bandung-rizki-nur-fadhilah-korban-tppo-kemlu-ia-sengaja-berangkat-ke-kamboja-srw.webp
Kiper Muda Bandung Rizki Nur Fadhilah Korban TPPO? Kemlu: Ia Sengaja Berangkat ke Kamboja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/raymond_indranikolaus_joaquin.jpg
Comeback Sensasional! Raymond/Nikolaus Pastikan Langkah ke Perempat Final Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement