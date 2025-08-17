Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Manchester United vs Arsenal di Liga Inggris 2025-2026: Adu Tajam Striker Anyar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |14:38 WIB
Prediksi Manchester United vs Arsenal di Liga Inggris 2025-2026: Adu Tajam Striker Anyar
Simak prediksi Manchester United vs Arsenal di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)
A
A
A

MANCHESTER – Prediksi Manchester United vs Arsenal di Liga Inggris 2025-2026 menarik untuk diulas. Siapakah yang akan jadi pemenang?

Duel Man United vs Arsenal itu akan digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Minggu (17/8/2025) pukul 22.30 WIB. Laga panas ini akan jadi pembuktian dua striker anyar.

1. Bertukar Klub

Manchester United resmi datangkan Benjamin Sesko (Foto: Man United)

Menariknya, kedua bomber itu seakan bertukar klub. Viktor Gyokeres sempat kencang dirumorkan bergabung ke Man United yang diasuh Ruben Amorim. Sementara, Benjamin Sesko jadi target Arsenal.

Yang terjadi, Gyokeres malah berkostum The Gunners sementara Sesko ditangani Amorim di Man United. Pertukaran nasib dua striker ini justru menarik untuk disimak di atas lapangan nanti.

Tentu, Amorim paham bagaimana cara mematikan Gyokeres yang pernah diasuhnya di Sporting Lisbon pada kurun 2023-2024. Pelatih asal Portugal itu menantikan duel melawan anak asuhnya tersebut.

"Saya pikir dia pemain yang sangat bagus. Dia akan memberikan karakteristik yang berbeda. Akan berbeda jika kami menghadapi Viktor atau (Kai) Havertz di awal pertandingan, misalnya,” kata Amorim, dikutip dari Metro, Minggu (17/8/2025).

"Jadi kami perlu bersiap untuk itu, tetapi tidak mengherankan melihat Viktor bermain di klub besar di Inggris," imbuh pria berusia 40 tahun tersebut.

2. Pujian

Di sisi lain, pelatih Arsenal Mikel Arteta tidak bicara secara spesifik soal Sesko. Ia hanya melontarkan pujian untuk Man United yang akan memasuki musim penuh bersama Amorim.

“Saya tidak tahu, mereka akan berbeda juga dan pelatih punya lebih banyak waktu bersama mereka," ujar Arteta, dikutip dari Manchester Evening News.

 

