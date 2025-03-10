Hasil Manchester United vs Arsenal di Liga Inggris 2024-2025: Gagal Menang, The Gunners Terpaut 15 Poin dari Liverpool di Puncak!

HASIL Manchester United vs Arsenal di lanjutan pekan ke-28 Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Old Trafford pada Senin (10/3/2025) dini hari WIB, skor sama kuat 1-1.

Manchester United unggul 1-0 lebih dulu lewat gol Bruno Fernandes di menit 45+2. Sementara itu, gol penyama kedudukan The Gunners -julukan Arsenal- dicetak Declan Rice di menit 74.

Efek cuma mendapatkan tambahan satu angka, The Red Devils -julukan Manchester United- masih tertahan di urutan 14 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 34 angka. Sementara Arsenal, skuad asuhan Mikel Arteta ini semakin tercecer dalam persaingan gelar juara Liga inggris 2024-2025.

Liverpool kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. (Foto: X/@LFC)

Ketika musim menyisakan 10 pertandingan lagi, Arsenal memang duduk di posisi dua dengan 55 angka. Namun, Martin Odegaard dan kawan-kawan terpaut 15 angka dari Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025.

Jalannya Pertandingan

Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Untuk trio di lini depan dipercayakan kepada Alejandro Garnacho yang bertugas sebagai winger kanan, Christian Eriksen (winger kiri) dan Joshua Zirkzee (penyerang tengah).

Sementara itu, pelatih Arsenal Mikel Arteta menurunkan formasi 4-3-3. Gelandang asal Spanyol, Mikel Merino, lagi-lagi diperankan Mikel Arteta sebagai false nine.

Status tuan rumah benar-benar dimanfaatkan Manchester United. Meski lebih banyak ditekan (penguasaan bola 31 berbanding 69 persen milik Arsenal), Manchester United lebih piawai dalam membuat peluang.