HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Wolverhampton Wanderers vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026: The Citizens Buka Perjalanan dengan Manis?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 Agustus 2025 |13:52 WIB
Prediksi Wolverhampton Wanderers vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026: The Citizens Buka Perjalanan dengan Manis?
Manchester City kala berlaga. (Foto: Manchester City)
A
A
A

PREDIKSI Wolverhampton Wanderers vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 menarik diulas. Akankah The Citizens -julukan Man City- buka perjalanan dengan manis?

Ya, ajang Liga Inggris 2025-2026 sudah mulai bergulir sejak semalam. Man City pun akan memulai perjalanan dengan bertandang ke markas Wolves, yakni Molineux Stadium, pada Sabtu (16/8/2025) pukul 23.30 WIB.

Tijjani Reijnders

1. Manchester City Siap Rebut Kemenangan

Man City punya bekal positif jelang tandang ke markas Wolves. Mereka meraih kemenangan telak saat hadapi Palermo di laga uji coba.

Berlaga pada 10 Agustus 2025, Man City menang 3-0 atas klub asal Italia itu. Gol-gol Man City kala itu dicetak oleh Erling Haaland (25’) dan sang pemain anyar, Tijjani Reijnders (59’ dan 82’).

Hal ini menegaskan bahwa Tijjani langsung nyetel bersama Man City. Dia pun bakal jadi andalan klub musim ini.

2. Wolves Harus Waspada

Wolverhampton pun wajib waspada dalam hadapi Man City. Sebab, di laga uji coba jelang musim 2025-2026, Wolves gagal mendulang hasil manis.

Di tiga laga terakhirnya, Wolves harus mendapat kekalahan. Mereka tumbang di tangan Lens 1-3, Girona 1-2, dan Celta Vigo dengan skor 0-1.

Menarik kini menantikan laga tersebut. Okezone pun memprediksi Man City bakal meraih kemenangan dengan skor 2-0.

 

