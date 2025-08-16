Legenda Kritik Liverpool meski Menang 4-2 atas Bournemouth: Perbaiki Lini Pertahanan jika Masih Mau Juara!

LIVERPOOL tetap kena kritik meski sukses membuka perjalanan dengan manis di Liga Inggris 2025-2026. Laga kontra Bournemouth diselesaikan dengan skor 4-2.

Kritik tajam datang dari legenda Liverpool, Jamie Carragher. Dia soroti lini pertahanan Liverpool yang dinilainya masih perlu diperbaiki jika masih mau pertahanankan gelar juara musim ini.

1. Liverpool vs Bournemouth

Ya, hasil manis diraih Liverpool saat menjamu Bournemouth di Stadion Anfield, Sabtu (16/8/2025) dini hari WIB. Klub berjuluk The Reds itu menang dengan skor 4-2.

Liverpool buka keunggulan lebih dahulu lewat aksi Hugo Ekitike pada menit ke-37. Kemudian, di awal babak kedua, Cody Gakpo tambah keunggulan tim lewat golnya pada menit ke-49.

Sayangnya, Liverpool lengah setelah itu. Bournemouth bahkan bisa cetak 2 gol balasan hanya dalam waktu 8 menit lewat brace Antoine Semenyo pada menit ke-64 dan 76. Skor pun jadi 2-2.

Beruntung, Liverpool bangkit kembali jelang akhir laga. Federico Chiesa (88’) dan Mohamed Salah (90+4’) jebol gawang lawan juga yang membuat mereka menang dengan skor 4-2.

2. Dikritik Tajam

Meski menang, Liverpool dapat kritikan tajam. Jamie Carragher mengatakan The Reds harus memperbaiki lini pertahanan yang penampilannya sangat mengejutkan di laga perdana Liga Inggris 2025-2026 ini.

Jika penampilannya terus seperti ini, Jamie Carragher ragu Liverpool bisa mempertahankan gelar Liga Inggris ke musim ini. Menurutnya, dua gol Semenyo menunjukkan Liverpool kecolongan dalam transisi.