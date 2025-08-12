Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hukuman UEFA Jadi Penyebab Mees Hilgers Gabung Crystal Palace pada Bursa Transfer Musim Panas 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Agustus 2025 |12:22 WIB
Hukuman UEFA Jadi Penyebab Mees Hilgers Gabung Crystal Palace pada Bursa Transfer Musim Panas 2025?
Crystal Palace berpotensi datangkan Mees Hilgers setelah dihukum UEFA. (Foto: Laman resmi Crystal Palace)
A
A
A

HUKUMAN Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) menjadi penyebab Mees Hilgers gabung Crystal Palace pada bursa transfer musim panas 2025? Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengumumkan Crystal Palace kalah banding dari UEFA pada Senin, 11 Agustus 2025.

UEFA sebelumnya mencoret Crystal Palace dari daftar peserta Liga Europa 2025-2026, sekalipun skuad asuhan Oliver Glasner ini berstatus juara Piala FA 2024-2025. Keputusan ini diambil karena pemilik Crystal Palace, John Trextor, juga berstatus owner klub Liga 1 Prancis, Olympique Lyon.

Duel Crystal Palace vs Manchester City di Final Piala FA 2024-2025 (Foto: X/@EmiratesFACup)
Duel Crystal Palace vs Manchester City di Final Piala FA 2024-2025 (Foto: X/@EmiratesFACup)

Sesuai regulasi, seseorang dilarang memimpin klub di kompetisi yang sama. Kebetulan di Liga Europa 2025-2026, Crystal Palace dan Olympique Lyon sama-sama terdaftar. Crystal Palace lolos Liga Europa setelah juara Piala FA 2024-2025, sedangkan Lyon ambil bagian di Liga Europa 2025-2026 usai finis di posisi enam Liga Prancis 2024-2025.

Setelah melihat aturan di atas, UEFA mendemosi Crystal Palace ke Liga Konferensi Eropa 2025-2026, sedangkan Lyon tetap eksis di Liga Europa 2025-2026.

1. Kenapa Crystal Palace yang Jadi Korban?

Kemudian pertanyaan muncul, kenapa Crystal Palace yang dihukum UEFA bukan Lyon? Sesuai regulasi UEFA, ketika ada kasus seperti ini, ranking di kompetisi domestik menjadi patokan utama.

Di Liga Inggris 2024-2025, The Eagles -julukan Crystal Palace- hanya finis di posisi 12. Sementara Lyon, menyelesaikan Liga 1 Prancis 2024-2025 di posisi enam. Karena itu, Crystal Palace yang menjadi korban bukan Lyon.

 

