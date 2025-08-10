Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mantan Pemain PSM Makassar Sindir Indonesia: Mees Hilgers Tak Laku karena Timnas Indonesia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |19:20 WIB
Mantan Pemain PSM Makassar Sindir Indonesia: Mees Hilgers Tak Laku karena Timnas Indonesia!
Mees Hilgers disebut tak laku karena memilih memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgers)
A
A
A

MANTAN pemain PSM Makassar, Anco Jansen, menyebut Indonesia menjadi salah satu penyebab Mees Hilgers tidak laku di bursa transfer musim panas 2025. Anco Jansen menilai keputusan Mees Hilgers memilih paspor Indonesia membuat klub-klub berpikir dua kali untuk mendatangkan Mees Hilgers.

Berhubung memegang paspor Indonesia, Mees Hilgers tak lagi berstatus pemain Uni Eropa. Alhasil ketika klub-klub Eropa termasuk tim asal Belanda ingin memboyong Mees Hilgers, bek 24 tahun itu berstatus  pemain asing.

Keputusan Mees Hilgers bela Timnas Indonesia dikritik Anco Jansen. (Foto: PSSI)
Keputusan Mees Hilgers bela Timnas Indonesia dikritik Anco Jansen. (Foto: PSSI)

Ditambah lagi, jarak antara Belanda-Indonesia teramat jauh. Tak jarang, Mees Hilgers sering mengalami cedera usai membela Timnas Indonesia di laga-laga internasional.

"Mees Hilgers juga memilih bermain untuk Timnas Indonesia. Klub-klub tidak selalu senang jika pemain harus bolak-balik ke Kamboja atau Laos,” kata Anco Jansen yang membela PSM Makassar pada 2021-2022, Okezone mengutip dari Twente Fans, Minggu (10/8/2025).

“Ia juga tiba-tiba menjadi rentan cedera. Saya rasa tidak banyak klub yang mau membayar jumlah itu sekarang," lanjut Anco Jansen yang mengemas lima gol dan satu assist selama membela PSM Makassar ini.

1. Rutin Cedera

Pernyataan Jansen soal Mees Hilgers rentan cedera bisa dibilang benar. Sebab, pemain berdarah Manado itu kerap cedera musim lalu. Jika menilik data dari transfermarkt, ia absen 10 kali di seluruh kompetisi bersama FC Twente.

 

Halaman:
1 2
      
