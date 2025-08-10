Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa-Bawa Timnas Indonesia, Justin Hubner Pede Bersinar di Fortuna Sittard

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |09:05 WIB
Bawa-Bawa Timnas Indonesia, Justin Hubner Pede Bersinar di Fortuna Sittard
Justin Hubner kala membela Fortuna Sittard. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Justin Hubner, percaya diri bakal bersinar di klub barunya, Fortuna Sittard. Dia optimististis karena sudah punya banyak pengalaman dari membela Timnas Indonesia.

Tak ayal, Justin Hubner tetap pede meski usianya masih sangat muda. Dia diketahui baru berumur 21 tahun saat ini.

Justin Hubner. (Foto: Instagram/fortuna.sittard)

1. Gabung Fortuna Sittard

Ya, Justin Hubner menjadi salah satu rekrutan anyar Fortuna Sittard di bursa transfer musim panas ini. Bek berusia 21 tahun itu diikat kontrak hingga 2028 dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Kendati usianya masih sangat muda, Hubner sudah memiliki banyak pengalaman. Dia sebelumnya membela Wolverhampton Wanderers U-21 dan sempat dipinjamkan ke Jepang. Di dua negara itu, dia turut bermain dengan pemain-pemain top.

2. Pengalaman Bela Timnas Indonesia

Ditambah lagi, Hubner merupakan salah satu pemain andalan Timnas Indonesia. Bersama skuad senior, bek berpostur jangkung itu total sudah mencatatkan 15 penampilan.

Di Timnas Indonesia, Hubner juga bermain dengan pemain top. Di antaranya, ada Kevin Diks, Jordi Amat, Thom Haye, Ole Romeny, hingga Dean James.

3. Modal

Pengalaman tersebut menjadi modal berharga Hubner di Fortuna Sittard. Modal tersebut menurutnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dirinya saat ini layak untuk bersaing dengan pemain-pemain di level senior.

“Saya sudah pernah bermain dengan banyak pemain top di sana, jadi saya rasa saya punya banyak pengalaman dalam hal itu,” kata Hubner, dilansir dari kanal YouTube Voetbal Primeur, Minggu (10/8/2025).

“Walaupun baru 21 tahun, saya sudah membela Indonesia sekitar 15 kali. Jadi saya pikir saya punya cukup pengalaman dan siap untuk bermain sepakbola level senior,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
