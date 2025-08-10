Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persita Tangerang: Gol Rizky Ridho Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0

JAKARTA – Persija Jakarta berhasil unggul 1-0 atas Persita Tangerang pada babak pertama pertandingan pembuka Super League 2025-2026. Gol tunggal dicetak oleh Rizky Ridho pada menit ke-31 dalam laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (10/8/2025) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tampil terbuka sejak menit awal. Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - mendapat peluang lebih dulu di menit keempat, namun sayang tendangan Gustavo Franca masih melambung di atas mistar gawang Persita Tangerang.

Armada Mauricio Souza itu kembali mendapat peluang di menit ke-14 lewat tendangan Alan Cardoso yang masih melambung. Persija Jakarta yang mendominasi permainan kembali mendapat peluang di menit ke-23 lewat Gustavo Franca, namun tendangannya masih lemah sehingga dengan mudah dapat diamankan Igor Rodrigues.

Berselang dua menit, Persija Jakarta mendapat peluang emas melalui tendangan Arlyansyah Abdulmanan yang masih mengenai tembok pertahanan Persita Tangerang. Kendati begitu, Macan Kemayoran dapat membuka keran golnya di menit ke-31 lewat sontekan Rizky Ridho.

Persija Jakarta vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persija)

Pendekar Cisadane - julukan Persita Tangerang - terlihat masih kesulitan untuk menembus pertahanan tuan rumah. Sementara Persija Jakarta masih mendominasi permainan. Namun pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta dan Macan Kemayoran unggul sementara di babak pertama.