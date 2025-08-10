Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persita Tangerang: Gol Rizky Ridho Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |20:04 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persita Tangerang: Gol Rizky Ridho Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0
Suasana laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta berhasil unggul 1-0 atas Persita Tangerang pada babak pertama pertandingan pembuka Super League 2025-2026. Gol tunggal dicetak oleh Rizky Ridho pada menit ke-31 dalam laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (10/8/2025) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tampil terbuka sejak menit awal. Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - mendapat peluang lebih dulu di menit keempat, namun sayang tendangan Gustavo Franca masih melambung di atas mistar gawang Persita Tangerang.

Armada Mauricio Souza itu kembali mendapat peluang di menit ke-14 lewat tendangan Alan Cardoso yang masih melambung. Persija Jakarta yang mendominasi permainan kembali mendapat peluang di menit ke-23 lewat Gustavo Franca, namun tendangannya masih lemah sehingga dengan mudah dapat diamankan Igor Rodrigues.

Berselang dua menit, Persija Jakarta mendapat peluang emas melalui tendangan Arlyansyah Abdulmanan yang masih mengenai tembok pertahanan Persita Tangerang. Kendati begitu, Macan Kemayoran dapat membuka keran golnya di menit ke-31 lewat sontekan Rizky Ridho.

Persija Jakarta vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persija)
Persija Jakarta vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persija)

Pendekar Cisadane - julukan Persita Tangerang - terlihat masih kesulitan untuk menembus pertahanan tuan rumah. Sementara Persija Jakarta masih mendominasi permainan. Namun pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta dan Macan Kemayoran unggul sementara di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/49/3182899/federico_barba-LeqY_large.jpg
Bojan Hodak Bicara soal Peran Vital Federico Barba di Lini Pertahanan Persib Bandung, Puji Pengalaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/49/3182395/eksel_runtukahu_bintang_kemenangan_2_1_persija_jakarta_atas_arema_fc_media_persija-LHq3_large.JPG
Eksel Runtukahu Banjir Pujian Usai Cetak 2 Gol Kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/47/3182499/emil_audero_tampak_kesal_dengan_kekalahan_cremonese_dari_pisa_di_liga_italia_2025_2026-6Gbe_large.jpg
Emil Audero Serukan Evaluasi Usai Cremonese Kalah dari Tim Promosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/49/3182497/rekap_super_league_2025_2026_sudah_diketahui-bCe1_large.jpg
Rekap Super League 2025-2026: Madura United vs Persijap Jepara 2-1, Borneo FC Masih Sempurna
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1642987/ioc-jajaki-kemungkinan-atlet-transgender-dilarang-ikut-cabang-olahraga-putri-uks.webp
IOC Jajaki Kemungkinan Atlet Transgender Dilarang Ikut Cabang Olahraga Putri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/pembalap_ducati_lenovo_francesco_bagnaia.jpg
Bos Ducati Buka Suara! Ini Alasan Francesco Bagnaia Terpuruk di MotoGP Portugal 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement