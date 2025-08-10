Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persita Tangerang Jadi Reuni Carlos Pena, Begini Reaksi Santai Mauricio Souza

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |11:01 WIB
Persija Jakarta vs Persita Tangerang Jadi Reuni Carlos Pena, Begini Reaksi Santai Mauricio Souza
Carlos Pena jadi pelatih Persita Tangerang. (Foto: Persita Tangerang)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, ogah ambil pusing soal kehadiran Carlos Pena di kursi pelatih Persita Tangerang saat ini. Dia tegaskan fokusnya kini ke laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang, bukan sosok Carlos Pena.

Meskipun diketahui, laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang akan jadi reuni Carlos Pena. Sebab, Carlos Pena diketahui pernah menangani Persija pada musim lalu.

carlos pena foto persija jakarta

1. Reuni Carlos Pena dengan Persija Jakarta

Persija Jakarta akan bersua dengan Persita Tangerang di pekan pertama Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan dihelat di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Minggu (10/8/2025) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi menarik lantaran ada 'reuni' yang tercipta. Ya, pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, akan bertemu dengan tim yang baru dilatihnya pada musim 2024-2025, yakni Persija.

2. Fokus ke Laga

Souza menegaskan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tak boleh kehilangan fokus. Dia memuji sepak terjang Pena di Persija. Namun, pelatih asal Brasil itu menyatakan reuni tersebut tidak penting.

"Mengenai Carlos Pena, kita tahu bahwa dia adalah pelatih yang hebat. Dia berada di sini (Persija) musim lalu, informasi yang saya dapat dia bagus," kata Souza dalam konferensi pers jelang laga, dikutip pada Minggu (10/8/2025).

"Namun, itu tidak penting bagi kita. Kita tidak terlalu memikirkan lawan. Untuk tujuan kita, kita ingin mengalahkan semua lawan. Jadi, saya lebih khawatir tentang apa yang tim kita bisa hasilkan besok," sambungnya tegas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/49/3182395/eksel_runtukahu_bintang_kemenangan_2_1_persija_jakarta_atas_arema_fc_media_persija-LHq3_large.JPG
Eksel Runtukahu Banjir Pujian Usai Cetak 2 Gol Kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/47/3182499/emil_audero_tampak_kesal_dengan_kekalahan_cremonese_dari_pisa_di_liga_italia_2025_2026-6Gbe_large.jpg
Emil Audero Serukan Evaluasi Usai Cremonese Kalah dari Tim Promosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/49/3182497/rekap_super_league_2025_2026_sudah_diketahui-bCe1_large.jpg
Rekap Super League 2025-2026: Madura United vs Persijap Jepara 2-1, Borneo FC Masih Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/49/3182465/psm_makassar_menang_1_0_atas_dewa_united_di_kandang_lawan-F50Q_large.jpg
Hasil Dewa United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Juku Eja Menang 1-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/51/1642649/pengurus-cabor-incar-120-emas-di-sea-games-2025-di-atas-target-pemerintah-mlm.webp
Pengurus Cabor Incar 120 Emas di SEA Games 2025, di Atas Target Pemerintah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/05/pelatih_timnas_arab_saudi_roberto_mancini.jpg
Roberto Mancini Terima Tawaran Al Sadd, Dikontrak hingga Akhir Musim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement