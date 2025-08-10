Persija Jakarta vs Persita Tangerang Jadi Reuni Carlos Pena, Begini Reaksi Santai Mauricio Souza

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, ogah ambil pusing soal kehadiran Carlos Pena di kursi pelatih Persita Tangerang saat ini. Dia tegaskan fokusnya kini ke laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang, bukan sosok Carlos Pena.

Meskipun diketahui, laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang akan jadi reuni Carlos Pena. Sebab, Carlos Pena diketahui pernah menangani Persija pada musim lalu.

1. Reuni Carlos Pena dengan Persija Jakarta

Persija Jakarta akan bersua dengan Persita Tangerang di pekan pertama Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan dihelat di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Minggu (10/8/2025) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi menarik lantaran ada 'reuni' yang tercipta. Ya, pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, akan bertemu dengan tim yang baru dilatihnya pada musim 2024-2025, yakni Persija.

2. Fokus ke Laga

Souza menegaskan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tak boleh kehilangan fokus. Dia memuji sepak terjang Pena di Persija. Namun, pelatih asal Brasil itu menyatakan reuni tersebut tidak penting.

"Mengenai Carlos Pena, kita tahu bahwa dia adalah pelatih yang hebat. Dia berada di sini (Persija) musim lalu, informasi yang saya dapat dia bagus," kata Souza dalam konferensi pers jelang laga, dikutip pada Minggu (10/8/2025).

"Namun, itu tidak penting bagi kita. Kita tidak terlalu memikirkan lawan. Untuk tujuan kita, kita ingin mengalahkan semua lawan. Jadi, saya lebih khawatir tentang apa yang tim kita bisa hasilkan besok," sambungnya tegas.