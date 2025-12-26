Cerita Bek Persib Bandung Julio Cesar Pertama Kali Rayakan Natal di Bandung: Tetap Terasa Istimewa

BEK Persib Bandung, Julio Cesar, berbagi cerita soal momen pertama kalinya merayakan Natal di Bandung. DIa tetap merasakan keistimewaan, meski merayakan Natal jauh dari keluarganya di Brasil.

Julio Cesar bergabung dengan Persib Bandung pada bursa transfer musim panas 2025. Maung Bandung -julukan Persib- menjadi klub Indonesia pertama bagi bek berusia 30 tahun tersebut.

1. Natal Pertama di Bandung

Oleh karena itu, pada Hari Raya Natal kali ini, Julio untuk pertama kalinya merayakan kelahiran Yesus Kristus di Indonesia. Walau terasa berbeda karena jauh dari keluarga, Julio merasa perayaan kali ini tetap Istimewa.

“Natal selalu menjadi waktu yang sangat istimewa bagi saya dan keluarga,” kata Julio dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (26/12/2025).

“Ini adalah perayaan pertama kami di Bandung. Ada yang berbeda tentu, tapi itu tetap membuat kami bahagia,” sambungnya.