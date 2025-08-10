Penyebab Persebaya Surabaya Kesulitan Lawan PSIM Yogyakarta

SURABAYA - Persebaya Surabaya mengawali musim Super League 2025-2026 dengan hasil yang mengecewakan. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, tim berjuluk Bajul Ijo itu harus mengakui keunggulan tim promosi PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 0-1, pada Jumat 8 Agustus 2025.

Sepanjang pertandingan, Persebaya sebenarnya mendominasi serangan dan menciptakan beberapa peluang. Namun, aliran serangan Bruno Moreira dan kawan-kawan kurang efektif, dan penyebabnya karena penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka gagal mencetak gol.

1. Gagal Konversi Peluang

Pelatih Persebaya, Eduardo Perez Moran, mengaku kecewa dengan kekalahan itu. Ia menyoroti kegagalan timnya dalam memanfaatkan peluang emas.

"Kami punya peluang setidaknya dua gol di babak pertama. Kalau bisa cetak duluan, pertandingan pasti akan berbeda," kata Eduardo usai laga, dikutip Minggu (10/8/2025).

Meski kecewa, pelatih asal Spanyol itu melihat kekalahan ini sebagai pelajaran berharga. Ia menegaskan timnya akan segera melakukan evaluasi untuk memperbaiki kesalahan.

"Dari satu sisi, saya kecewa. Tapi dari sisi lain, kami harus terus berproses. Tim ini masih berkembang," tambah Eduardo.

Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta

2. Tanggapan sang Kapten

Kapten Persebaya, Bruno Moreira, juga mengungkapkan kekecewaannya. Bruno sejatinya berharap Persebaya bisa menang di hadapan pendukung sendiri, namun justru kekalahan yang mereka terima.