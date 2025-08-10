3 Pemain Top Dunia Jebolan Klub Italia Sassuolo, Nomor 1 Koleksi 2 Gelar Juara Liga Italia!

TIGA pemain top dunia jebolan klub Italia, Sassuolo, menarik diulas. Salah satunya ada koleksi 2 gelar juara Liga Italia.

Ya, Sassuolo tengah ramai diperbincangkan publik Tanah Air karena mereka baru saja merekrut kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes. Bek Timnas Indonesia itu didatangkan dengan nilai transfer 8 juta euro atau sekira Rp151 miliar.

Kepindahan ini membuat Jay Idzes dipastikan tetap berlaga di Serie A Italia musim depan. Hal ini tentunya baik untuk Jay Idzes demi mengembangkan kemampuannya.

Apalagi, Sassuolo terkenal mampu melahirkan talenta-talenta berbakat. Sejumlah pemain top dunia merupakan jebolan klub tersebut. Siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Top Dunia Jebolan Klub Italia Sassuolo:

1. Giacomo Raspadori

Salah satu pemain top dunia jebolan klub Italia Sassuolo adalah Giacomo Raspadori. Dia memulai kariernya dari akademi Sassuolo.

Kiprah manis striker berusia 25 tahun itu membawanya tidak hanya tembus tim senior Sassuolo, tetapi juga dikontrak klub raksasa Italia, Napoli. Dia awalnya dipinjam Napoli pada 2022-2023. Kemudian, pada 2023, Napoli merekrutnya secara permanen.

Di Napoli, Giacomo Raspadori menjelma jadi bintang. Dia bahkan membantu Napoli juara Liga Italia dua kali. Dia sudah catatkan 18 gol dan 10 assist dari 109 penampilannya bersama Napoli. Giacomo Raspadori pun langganan membela Timnas Italia.