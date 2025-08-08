Klasemen Sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 Kelar Laga India U-20 vs Turkmenistan U-20: Bagaimana Nasib Indonesia?

KLASEMEN sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 kelar laga Timnas Putri India U-20 vs Timnas Putri Turkmenistan U-20 akan diulas Okezone. Timnas Putri India U-20 secara luar biasa menang 7-0 atas Turkmenistan U-20 di laga kedua Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 yang dilangsungkan di Stadion Thuwuna, Yangon, Myanmar, Jumat (8/8/2025).

Berkat kemenangan ini, India naik ke puncak klasemen Grup D dengan empat angka. Menyusul di posisi dua ada Myanmar juga dengan empat angka.

India berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol, yakni +7 berbanding +5 milik Myanmar. Bagaimana dengan Timnas Putri Indonesia U-20?

1. Timnas Putri Indonesia U-20 Masih Punya Peluang Lolos

Starting XI Timnas Putri Indonesia U-20

Setelah melalui dua pertandingan Grup D, Timnas Putri Indonesia U-20 duduk di posisi tiga dengan dua angka. Koleksi dua angka itu didapat setelah Timnas Putri Indonesia U-20 bermain 0-0 dengan India dan 2-2 kontra Myanmar U-20.

Koleksi dua angka membuat Timnas Putri Indonesia U-20 masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U-20 2026. Timnas Putri Indonesia U-20 akan lolos jika menang supertelak atas Turkmenistan di laga terakhir Grup D, Minggu 10 Agustus 2025.

Untuk finis sebagai juara grup memang agak sulit, mengingat India dan Turkmenistan saat ini unggul dua angka atas Timnas Putri Indonesia U-20. Namun, skuad asuhan Akira Higashiyama ini masih bisa mengintip peluang lolos lewat jalur runner-up terbaik.