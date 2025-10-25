Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Paraguay U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025: Sempat Unggul, Garuda Asia Tumbang 1-2!

HASIL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Paraguay U-17 jelang Piala Dunia U-17 2025 akan diulas Okezone. Mengutip dari akun X Timnas Paraguay, @albirojja, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tumbang 1-2 dari Timnas Paraguay U-17 dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada Sabtu, (25/10/2025) malam WIB.

Dalam laga ini, Timnas Indonesia U-17 sempat unggul 1-0. Sayangnya, Paraguay U-17 sanggup membalikkan kedudukan lewat gol-gol yang dicetak Jose Buhring di menit 70 dan Mauricio De Carvalho (90’).

1. Siap Bersaing di Piala Dunia U-17 2025

Melihat hasil pertandingan di aras, Timnas Indonesia U-17 dinilai siap mengarungi Piala Dunia U-17 2025. Sebab, Timnas Paraguay U-17 bukanlah tim sembarangan.

Di Piala Dunia U-17 2025, Timnas Paraguay U-17 ditempatkan di pot 1. Lantas, kenapa Paraguay U-17 dijadikan lawan uji coba oleh Zahaby Gholy dan kawan-kawan?

Paraguay U-17 dipilih karena dinilai tim kepelatihan Timnas Indonesia U-17 memiliki kesamaan dengan Brasil U-17, salah satu lawan skuad Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2025. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup H Piala Dunia U-17 2025 bersama Zambia U-17, Brasil U-17 dan Honduras U-17.

Sesuai jadwal, skuad asuhan Nova Arianto akan menantang Zambia U-17 pada Selasa, 4 November 2025. Disusul melawan Brasil U-17 (Jumat, 7 November 2025) dan Honduras U-17 (Senin, 10 November 2025).