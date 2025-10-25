Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Paraguay U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025: Sempat Unggul, Garuda Asia Tumbang 1-2!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |20:54 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Paraguay U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025: Sempat Unggul, Garuda Asia Tumbang 1-2!
Timnas Indonesia U-17 kalah 1-2 dari Timnas Paraguay U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Paraguay U-17 jelang Piala Dunia U-17 2025 akan diulas Okezone. Mengutip dari akun X Timnas Paraguay, @albirojja, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tumbang 1-2 dari Timnas Paraguay U-17 dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada Sabtu, (25/10/2025) malam WIB.

Dalam laga ini, Timnas Indonesia U-17 sempat unggul 1-0. Sayangnya, Paraguay U-17 sanggup membalikkan kedudukan lewat gol-gol yang dicetak Jose Buhring di menit 70 dan Mauricio De Carvalho (90’).

Timnas Indonesia U-17 kalah 1-2 dari Timnas Paraguay U-17 @albirojja

1. Siap Bersaing di Piala Dunia U-17 2025

Melihat hasil pertandingan di aras, Timnas Indonesia U-17 dinilai siap mengarungi Piala Dunia U-17 2025. Sebab, Timnas Paraguay U-17 bukanlah tim sembarangan.

Di Piala Dunia U-17 2025, Timnas Paraguay U-17 ditempatkan di pot 1. Lantas, kenapa Paraguay U-17 dijadikan lawan uji coba oleh Zahaby Gholy dan kawan-kawan?

Paraguay U-17 dipilih karena dinilai tim kepelatihan Timnas Indonesia U-17 memiliki kesamaan dengan Brasil U-17, salah satu lawan skuad Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2025. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup H Piala Dunia U-17 2025 bersama Zambia U-17, Brasil U-17 dan Honduras U-17.

Sesuai jadwal, skuad asuhan Nova Arianto akan menantang Zambia U-17 pada Selasa, 4 November 2025. Disusul melawan Brasil U-17 (Jumat, 7 November 2025) dan Honduras U-17 (Senin, 10 November 2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179237/timnas_indonesia_u_17-0fDX_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Siap Menggila Lawan Paraguay U-17, Nomor 1 Mesin Gol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179219/nicholas_indra_mjosund_batal_memperkuat_timnas_indonesia_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025_nmjosund-EC0Z_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Batal Diperkuat Titisan Erling Haaland di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179212/daftar_21_pemain_timnas_indonesia_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-0eBQ_large.jpg
Daftar 21 Pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Ada 4 Personel Diaspora, Termasuk Kiper FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179200/prediksi_line_up_timnas_indonesia_u_17_vs_paraguay_u_17_jelang_piala_dunia_u_17_2025_pssi-OyCF_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Paraguay U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025: Zahaby Gholy Menggila?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636567/pssi-bakal-totalitas-dukung-perjuangan-timnas-indonesia-u23-dalam-sea-games-2025-jet.webp
PSSI Bakal Totalitas Dukung Perjuangan Timnas Indonesia U-23 dalam SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/cosmo_jne_menghajar_halus_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Cosmo JNE Hajar Halus FC 8–3, Andri Kustiawan Hattrick!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement