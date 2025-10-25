5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Siap Menggila Lawan Paraguay U-17, Nomor 1 Mesin Gol!

LIMA pemain Timnas Indonesia U-17 yang siap menggila lawan Paraguay U-17 menarik diulas. Salah satunya mesin gol Timnas Indonesia U-17.

Ya, Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan melakoni serangkaian laga uji coba dalam pemusatan latihan (TC) terakhir jelang Piala Dunia U-17 2025. Salah satunya melawan Paraguay U-17.

Laga Timnas Indonesia U-17 vs Paraguay U-17 akan digelar hari ini, Sabtu (25/10/2025). Pertandingan ini berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab.

Meski bertajuk uji coba, laga kontra Paraguay U-17 tetap penting. Ini jadi tolok ukur kesiapan Timnas Indonesia U-17. Tak ayal, kemenangan tentunya dibidik skuad Garuda Asia. Sejumlah pemain bisa jadi pahlawan. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Siap Menggila Lawan Paraguay U-17:

1. Zahaby Gholy

Salah satu pemain Timnas Indonesia U-17 yang siap menggila lawan Paraguay U-17 adalah Zahaby Gholy. Pemain Persija Jakarta ini terus tunjukkan ketajamannya di lini serang sehingga jadi salah satu andalan Nova Arianto di skuad Garuda Asia.

Gholy telah jadi mesin gol Timnas Indonesia U-17 di berbagai pertandingan. Dia tercatat sudah bukukan 4 gol dari 15 penampilannya di Timnas Indonesia U-17 dan 5 gol dari 5 penampilannya di Timnas Indonesia U-16 sejauh ini.

2. Evandra Florasta

Tak kalah gacor dari Gholy, ada Evandra Florasta. Pemain muda Bhayangkara FC ini juga terus unjuk gigi di berbagai laga.

Evandra juga sudah sumbang banyak gol. Dia sudah catatkan 5 gol dari 15 pertandingan di berbagai kompetisi bersama Timnas Indonesia U-17. Lalu, ada 2 gol juga kala membela Timnas Indonesia U-16. Kiprah manisnya membawa Evandra pernah dipercaya membela Timnas Indonesia U-20.

3. Mierza Firjatullah

Di urutan ketiga, ada Mierza Firjatullah. Pemain kelahiran Bandung, 15 Februari 2009 ini juga terus beri kontribusi besar kala dipercaya membela Timnas Indonesia U-17.

Sejak debut pada 25 Agustus 2024, Mierza sudah cetak 2 gol untuk Timnas Indonesia U-17. Total kini, dia sudah miliki 13 caps bersama Garuda Asia.