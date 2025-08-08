Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |17:22 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1!
Timnas Putri Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 sudah diketahui. Kini, skuad muda Garuda Pertiwi tertinggal dengan skor 0-1.

Duel Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 di matchday kedua Grup D digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, Jumat (8/8/2025) pukul 16.30 WIB. Gol semata wayang Myanmar U-20 tercipta pada menit ke-39 lewat aksi Yin Loon Eain.

Timnas Putri Indonesia U-20

Peluang Timnas Putri Indonesia U-20 lolos Piala Asia Wanita U-20 2026 masih terbuka. Sebab, mereka sudah mengemas 1 poin saat ini setelah bermain imbang 0-0 melawan India U-20 di laga pertama Grup D.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jual beli serangan langsung tersaji. Myanmar U-20 beberapa kali lancarkan serangan berbahaya ke gawang skuad muda Garuda Pertiwi.

Tetapi, Alleana bekerja apik. Dia melakukan sejumlah penyelamatan penting, termasuk pada menit ketiga. Bola sepakan keras pemain Myanmar U-20 masih bisa ditangkap dengan mudah oleh Alleana.

Timnas Putri Indonesia U-20 tak tinggal diam. Mereka berusaha bangun serangan balik cepat. Tetapi, usaha demi usaha belum berbuah manis, termasuk lewat aksi Yumanda yang langsung dilanggar keras pemain lawan kala memegang bola.

Kembali pada menit ke-11, Alleana melakukan penyelamatan fantastis. Dia menangkap bola sundulan Deasy yang berhasil menyambut sepak pojok rekan setimnya. Gawang Garuda Pertiwi pun belum kebobolan.

Pada menit ke-39, Myanmar U-20 buka keunggulan. Gol tercipta lewat tendangan bebas di luar kotak penalti. Tendangan keras pemain nomor 10, Yin Loon Eain, yang mengarah tepat ke gawang Garuda Pertiwi gagal dihalau Alleana. Skor pun berubah jadi 1-0. Di sisa waktu pertandingan tak ada gol tambahan yang tercipta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177464/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_myanmar-rek3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Myanmar di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Kalah 0-1, Garuda Pertiwi Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175301/timnas_putri_indonesia-MAnu_large.jpg
Persiapan SEA Games 2025 dan FIFA Matchday, Timnas Putri Indonesia Gelar TC Intensif di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166271/erick_thohir_angkat_bicara_mengenai_pelatih_baru_di_timnas_putri_indonesia-1oUz_large.jpeg
Erick Thohir Bicara Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia, Masih dari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166349/timnas_putri_indonesia_u_16-HxbM_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-16 vs Vietnam di Piala AFF Putri U-16 2025: Kalah Adu Penalti, Garuda Pertiwi Gagal Rebut Peringkat 3!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642043/hasil-liga-inggris-arsenal-tersandung-di-kandang-sunderland-chelsea-lumat-wolves-tlb.jpg
Hasil Liga Inggris: Arsenal Tersandung di Kandang Sunderland, Chelsea Lumat Wolves
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/26/juventus_mengalahkan_venezia_3_2_pada_giornata_ter.jpg
Luciano Spalletti Buka Kartu: Juventus Siap Ganti Formasi Besar-besaran usai Jeda Internasional!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement