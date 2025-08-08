Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1!

HASIL babak pertama Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 sudah diketahui. Kini, skuad muda Garuda Pertiwi tertinggal dengan skor 0-1.

Duel Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 di matchday kedua Grup D digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, Jumat (8/8/2025) pukul 16.30 WIB. Gol semata wayang Myanmar U-20 tercipta pada menit ke-39 lewat aksi Yin Loon Eain.

Peluang Timnas Putri Indonesia U-20 lolos Piala Asia Wanita U-20 2026 masih terbuka. Sebab, mereka sudah mengemas 1 poin saat ini setelah bermain imbang 0-0 melawan India U-20 di laga pertama Grup D.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jual beli serangan langsung tersaji. Myanmar U-20 beberapa kali lancarkan serangan berbahaya ke gawang skuad muda Garuda Pertiwi.

Tetapi, Alleana bekerja apik. Dia melakukan sejumlah penyelamatan penting, termasuk pada menit ketiga. Bola sepakan keras pemain Myanmar U-20 masih bisa ditangkap dengan mudah oleh Alleana.

Timnas Putri Indonesia U-20 tak tinggal diam. Mereka berusaha bangun serangan balik cepat. Tetapi, usaha demi usaha belum berbuah manis, termasuk lewat aksi Yumanda yang langsung dilanggar keras pemain lawan kala memegang bola.

Kembali pada menit ke-11, Alleana melakukan penyelamatan fantastis. Dia menangkap bola sundulan Deasy yang berhasil menyambut sepak pojok rekan setimnya. Gawang Garuda Pertiwi pun belum kebobolan.

Pada menit ke-39, Myanmar U-20 buka keunggulan. Gol tercipta lewat tendangan bebas di luar kotak penalti. Tendangan keras pemain nomor 10, Yin Loon Eain, yang mengarah tepat ke gawang Garuda Pertiwi gagal dihalau Alleana. Skor pun berubah jadi 1-0. Di sisa waktu pertandingan tak ada gol tambahan yang tercipta.