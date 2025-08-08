Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Mali U-17 di Piala Kemerdekaan 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Mali U-17 di Piala Kemerdekaan 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga ini akan dilangsungkan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB.

Piala Kemerdekaan 2025 digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 12-18 Agustus 2025. Sebanyak empat negara ambil bagian di ajang ini, yakni Timnas Indonesia U-17, Tajikistan U-17, Uzbekistan U-17 dan Mali U-17.

Timnas Uzbekistan U-17, juara Piala Asia U-17 2025. (Foto: AFC)

Empat negara di atas berstatus finalis Piala Dunia U-17 2025. Fakta itu menunjukan mereka bukanlah tim biasa. Seperti Timnas Indonesia U-17, Tajikistan U-17 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025.

Sementara Timnas Mali U-17 merupakan runner-up Piala Afrika U-17 2025. Bagaimana dengan Timnas Uzbekistan U-17? Wakil Asia Tengah ini adalah juara Piala Asia U-17 2025!

1. Meraba Kekuatan Timnas Mali U-17

Sejauh ini belum diketahui siapa saja pemain yang dibawa Timnas Mali U-17 ke Indonesia. Namun, merujuk ke deretan pemain saat turun di Piala Afrika U-17 2025, mayoritas pemain mereka eksis di kompetisi lokal.

Tercatat hanya ada dua pemain yang berkarier di luar negeri, tepatnya di Prancis. Dua pemain yang dimaksud adalah Ianis Sacko (US Quevilly RM) dan Moussa Mamadou Djikine (FC Massy 91).