Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Mali U-17 di Piala Kemerdekaan 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |17:15 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Mali U-17 di Piala Kemerdekaan 2025
Timnas Indonesia U-17 siap tantang Mali U-17 di Piala Kemerdekaan 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Mali U-17 di Piala Kemerdekaan 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga ini akan dilangsungkan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB.

Piala Kemerdekaan 2025 digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 12-18 Agustus 2025. Sebanyak empat negara ambil bagian di ajang ini, yakni Timnas Indonesia U-17, Tajikistan U-17, Uzbekistan U-17 dan Mali U-17.

Timnas Uzbekistan U-17, juara Piala Asia U-17 2025. (Foto: AFC)
Timnas Uzbekistan U-17, juara Piala Asia U-17 2025. (Foto: AFC)

Empat negara di atas berstatus finalis Piala Dunia U-17 2025. Fakta itu menunjukan mereka bukanlah tim biasa. Seperti Timnas Indonesia U-17, Tajikistan U-17 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025.

Sementara Timnas Mali U-17 merupakan runner-up Piala Afrika U-17 2025. Bagaimana dengan Timnas Uzbekistan U-17? Wakil Asia Tengah ini adalah juara Piala Asia U-17 2025!

1. Meraba Kekuatan Timnas Mali U-17

Sejauh ini belum diketahui siapa saja pemain yang dibawa Timnas Mali U-17 ke Indonesia. Namun, merujuk ke deretan pemain saat turun di Piala Afrika U-17 2025, mayoritas pemain mereka eksis di kompetisi lokal.

Tercatat hanya ada dua pemain yang berkarier di luar negeri, tepatnya di Prancis. Dua pemain yang dimaksud adalah Ianis Sacko (US Quevilly RM) dan Moussa Mamadou Djikine (FC Massy 91).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182436/timnas_indonesia_u_17_belum_unjuk_gigi_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-TNbs_large.jpg
Bukan Timnas Indonesia U-17 tapi Austria dan Korea Utara yang Harumkan Penghuni Pot 3 Drawing di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182412/korea_utara_u_17_bisa_bantu_timnas_indonesia_u_17_lolos_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_pssi-4hbp_large.jpg
Korea Utara Bantu Timnas Indonesia U-17 Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182401/timnas_indonesia_u_17_bisa_dibantu_5_negara_untuk_lolos_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_pssi-8Dtb_large.jpg
5 Negara yang Bisa Bantu Timnas Indonesia U-17 Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Korea Utara U-17!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182388/timnas_indonesia_u_17_dijagokan_lolos_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_pssi-CdT9_large.jpg
Media Asing Jagokan Timnas Indonesia U-17 Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025: Peluangnya Tembus 13 Persen!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/50/1642127/derek-chisora-prediksi-fabio-wardley-tumbang-di-ronde-6-jika-lawan-oleksandr-usyk-bym.jpg
Derek Chisora Prediksi Fabio Wardley Tumbang di Ronde 6 Jika Lawan Oleksandr Usyk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Cetak Sejarah! Pemain Indonesia Pertama Cetak Gol di Bundesliga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement