Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026

LINK live streaming Timnas Putri Indonesia U-20 vs Timnas Putri Myanmar U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Putri Indonesia U-20 akan menantang tuan rumah Myanmar U-20 di Stadion Thuwunna, Yangon, Jumat (8/8/2025) pukul 16.30 WIB.

Peluang Timnas Putri Indonesia U-20 lolos Piala Asia Wanita U-20 2026 masih terbuka setelah bermain 0-0 dengan India U-20 di laga pertama Grup D, Rabu 6 Agustus 2025 malam WIB. Hasil imbang melawan India U-20 masuk kategori bagus, mengingat sang lawan salah satu tim kuat Asia.

Timnas Putri Indonesia U-20 saat bermain 0-0 dengan India U-20. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

1. Pantang Kalah dari Myanmar U-20

Demi menjaga peluang lolos ke Piala Asia Wanita U-20 2026, Timnas Putri Indonesia U-20 pantang kalah dari Myanmar U-20. Namun, tentu tak mudah menahan Myanmar U-20.

Myanmar U-20 tampil gemilang di laga pertama Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026, yang mana menggilas Turkmenistan U-20 dengan skor 6-1. Karena itu, pelatih Timnas Putri Indonesia U-20 Akira Higashiyama mesti mengeluarkan taktik terbaik demi memberikan hasil positif bagi skuad Garuda Pertiwi.

2. Penyelesaian Akhir Masih Kurang

Saat menghadapi India, Timnas Putri Indonesia U-20 digempur habis-habisan. Beruntung, pertahanan skuad Garuda Pertiwi tampil solid.

Namun, pertahanan rapat tidak dibarengi penyelesaian akhir mumpuni. Pernah dalam sebuah momen, salah satu pemain Timnas Putri Indonesia U-20 tinggal dihadapkan dengan kiper India U-20.