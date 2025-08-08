Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 Sore Ini: Laga Krusial, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |11:48 WIB
Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 Sore Ini: Laga Krusial, Klik di Sini!
Timnas Putri Indonesia U-20 siap lawan Myanmar. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga krusial tersebut tepatnya akan dimainkan sore ini, Jumat (8/8/2025) pukul 16.30 WIB.

Sebelumnya, Timnas Putri Indonesia U-20 menunjukkan awal yang positif di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 dengan menahan India 0-0. Meski meraih satu poin penting, pelatih Timnas Putri Indonesia U-29, Akira Higashiyama mengingatkan timnya untuk tidak berpuas diri.

Seluruh fokus kini dialihkan ke pertandingan krusial berikutnya melawan tuan rumah Myanmar U-20 yang akan berlangsung sore ini.

1. Move On dari Hasil Kontra India

Pertandingan pembuka Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 yang digelar di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, pada Rabu (6/8/2025) kemarin, berakhir dengan skor kacamata. Hasil ini menjadi modal penting bagi Garuda Pertiwi Muda untuk melangkah ke babak selanjutnya.

"Ini adalah satu poin yang bisa kita raih bersama-sama sebagai tim. Tapi tentu saja, ini bukan target akhir kita,” ujar Akira Higashiyama usai pertandingan, dikutip dari laman Kita Garuda, Jumat (8/8/2025).

Timnas Putri Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
Timnas Putri Indonesia U-20. (Foto: PSSI)

Pelatih asal Jepang itu menegaskan perjalanan tim masih panjang. Gea Yumanda dan kawan-kawan masih harus menghadapi dua pertandingan penentu untuk bisa lolos ke putaran final.

"Kita masih punya dua pertandingan lagi, dan fokus kita sekarang adalah mempersiapkan dua laga ke depan dengan sebaik-baiknya,” tutur Akira.

"Yang jadi fokus saya adalah bagaimana caranya pemain bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Hari ini laga cukup berat, jadi mungkin ke depan akan ada beberapa rotasi pemain,” tambahnya.

 

