Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar, Garuda Pertiwi Optimistis Punya Modal Penting

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |23:05 WIB
Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar, Garuda Pertiwi Optimistis Punya Modal Penting
Timnas Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

LAGA seru Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar akan tersaji di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Skuad muda Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia U-20- pun optimistis menatap laga ini.

Sebab, pelatih Timnas Putri Indonesia U-20, Akira Higashiyama, merasa punya modal penting. Modal itu didapat dari timnya yang tidak buta dengan kekuatan Myanmar.

Timnas Putri Indonesia U-20. (Foto: PSSI)

1. Pernah Bertemu

Timnas Putri Indonesia U-20 pernah pernah saling berhadapan dengan Myanmar beberapa waktu lalu. Kali ini kedua tim akan bersua dalam Grup d Kualifikasi Piala Asia U-20 Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Jumat 8 Agustus 2025.

Sebelumnya, Timnas Putri Indonesia U-20 pernah berhadapan dengan Myanmar dalam perebutan peringkat ketiga Piala AFF pada Juni 2025. Timnas Putri Indonesia U-20 berhasil meraih kemenangan dalam drama adu penalti 0-0 (6-5).

2. Tak Boleh Jemawa

Akira menekankan Timnas Putri Indonesia U-20 tidak boleh berpuas diri dengan catatan sebelumnya. Sebab, Myanmar pastinya sudah melakukan sederet evaluasi.

“Memang sebelumnya kami pernah menang lawan Myanmar. Kami ingin melupakan hasil itu," kata Akari dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis (7/8/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177464/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_myanmar-rek3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Myanmar di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Kalah 0-1, Garuda Pertiwi Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175301/timnas_putri_indonesia-MAnu_large.jpg
Persiapan SEA Games 2025 dan FIFA Matchday, Timnas Putri Indonesia Gelar TC Intensif di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166271/erick_thohir_angkat_bicara_mengenai_pelatih_baru_di_timnas_putri_indonesia-1oUz_large.jpeg
Erick Thohir Bicara Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia, Masih dari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166349/timnas_putri_indonesia_u_16-HxbM_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-16 vs Vietnam di Piala AFF Putri U-16 2025: Kalah Adu Penalti, Garuda Pertiwi Gagal Rebut Peringkat 3!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/11/1641939/pangsuma-fc-taklukkan-bintang-timur-surabaya-42-di-pekan-kelima-pro-futsal-league-pfl-20252026-seri-tangerang-bdm.webp
Pangsuma FC Taklukkan Bintang Timur Surabaya 4â2 di Pekan Kelima Pro Futsal League (PFL) 2025/2026 Seri Tangerang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/fafage_banua_menumbangkan_tim_kuat_black_steel_fc.jpg
Fafage Banua Mengamuk Bungkam Black Steel FC di Pro Futsal League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement