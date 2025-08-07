Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar, Garuda Pertiwi Optimistis Punya Modal Penting

LAGA seru Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar akan tersaji di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Skuad muda Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia U-20- pun optimistis menatap laga ini.

Sebab, pelatih Timnas Putri Indonesia U-20, Akira Higashiyama, merasa punya modal penting. Modal itu didapat dari timnya yang tidak buta dengan kekuatan Myanmar.

1. Pernah Bertemu

Timnas Putri Indonesia U-20 pernah pernah saling berhadapan dengan Myanmar beberapa waktu lalu. Kali ini kedua tim akan bersua dalam Grup d Kualifikasi Piala Asia U-20 Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Jumat 8 Agustus 2025.

Sebelumnya, Timnas Putri Indonesia U-20 pernah berhadapan dengan Myanmar dalam perebutan peringkat ketiga Piala AFF pada Juni 2025. Timnas Putri Indonesia U-20 berhasil meraih kemenangan dalam drama adu penalti 0-0 (6-5).

2. Tak Boleh Jemawa

Akira menekankan Timnas Putri Indonesia U-20 tidak boleh berpuas diri dengan catatan sebelumnya. Sebab, Myanmar pastinya sudah melakukan sederet evaluasi.

“Memang sebelumnya kami pernah menang lawan Myanmar. Kami ingin melupakan hasil itu," kata Akari dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis (7/8/2025).