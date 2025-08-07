Pesan Erick Thohir Jelang Timnas Indonesia U-17 Berlaga di Piala Kemerdekaan 2025

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, beri pesan khusus jelang Timnas Indonesia U-17 berlaga di Piala Kemerdekaan 2025. Dia menegaskan bahwa Timnas Indonesia U-17 butuh dukungan dalam Piala Kemerdekaan 2025.

Ya, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-17- akan turut ambil bagian di Piala Kemerdekaan 2025. Pasukan Nova Arianto akan melawan Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali.

1. Timnas Indonesia U-17 Siap Berlaga di Piala Kemerdekaan 2025

Ya, Timnas Indonesia U-17 siap berlaga di Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen ini akan berlangsung di Stadion Sumatera Utara pada 12 hingga 18 Agustus 2025.

Jelang turnamen itu dimulai, Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia U-17 terus membangun kekuatan demi tampil apik di Piala Dunia U-17 2025. Pertandingan di Piala Kemerdekaan 2025 tentunya akan turut jadi persiapan bagi Garuda Nusantara di turnamen itu.

"Timnas Indonesia U-17 akan mengikuti Piala Kemerdekaan 2025 sebagai persiapan untuk tampil di Piala Dunia U-17 2025 di Qatar. Dua negara dari Asia dan satu dari Afrika yaitu Tajikistan, Uzbekistan dan Mali akan jadi lawan tanding Timnas U-17," kata Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir, Kamis (7/8/2025).