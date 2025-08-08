Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026: Menang, Garuda Pertiwi?

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U-20 vs Myanmar U-20 di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga krusial di Grup D itu tepatnya berlangsung di Stadion Thuwuna, Yangon, Myanmar pada Jumat (8/8/2025) sore WIB.

Pertandingan melawan tim tuan rumah disebut begitu krusial karena Timnas Putri Indonesia U-20 membutuhkan kemenangan. Pasalnya di laga pertama, skuad Garuda Pertiwi hanya meraih imbang usai ditahan India 0-0.

1. Wajib Menang

Untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U-20 2026, Timnas Putri Indonesia wajib menjadi juara grup. Selain itu, masih ada jalan dengan menjadi tiga tim runner-up terbaik di fase kualifikasi tersebut.

Masalahnya, tiga runner-up terbaik itu akan diperebutkan oleh tim-tim lain dari total 8 grup. Jadi, persaingan di runner-up pun akan sulit.

Karena itulah, menjadi juara grup menjadi cara paling aman, sekaligus tentu paling sulit. Kans Garuda Pertiwi untuk meraih posisi juara grup pun terbilang besar.

Timnas Putri Indonesia U-20. (Foto: PSSI)

Saat ini, Timnas Putri Indonesia U-20 bertengger di peringkat ketiga dengan 1 poin. Terpaut dua angka saja dengan Myanmar yang berada di posisi pertama dengan 3 poin.

Jika menang atas Myanmar, otomatis Timnas Putri Indonesia U-20 akan menggeser tim tuan rumah dari puncak klasemen sementara Grup D. Itu pun dengan harapan India tak meraih kemenangan saat berjumpa Turkmenistan.

2. Optimistis

Jelang melawan Myanmar, pelatih Timnas Putri Indonesia U-20, Akira Higashiyama mengatakan timnya tidak buta dengan kekuatan Myanmar karena pernah saling berhadapan, beberapa waktu lalu.