HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Putri Indonesia: Turun 11 Posisi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |18:34 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Putri Indonesia: Turun 11 Posisi!
Timnas Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Putri Indonesia. Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- turun peringkat drastis hingga 11 posisi!

Kini, Timnas Putri Indonesia menempati posisi ke-106 di ranking FIFA. Hal ini terjadi usai rentetan hasil minor yang didapat Timnas Putri Indonesia.

Timnas Putri Indonesia U-20. (Foto: PSSI)

1. Update Ranking FIFA Timnas Putri Indonesia

FIFA sudah meripis update ranking untuk timnas putri dunia. Sejumlah perubahan posisi pun harus terjdi.

Dalam rilis terbaru yang diunggah Kamis (7/8/2025), Timnas Putri Indonesia turun peringkat drastis. Dari urutan ke-95, kini Timnas Putri Indonesia menempati posisi ke-106.

Timnas Putri Indonesia kehilangan 34,3 poin. Kini, Garuda Pertiwi mengemas 1.176,98 poin di ranking FIFA.

Kini, Timnas Putri Indonesia pun jauh tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Di antaranya, ada Vietnam (37), Filipina (39), Thailand (53), Myanmar (56), hingga Malaysia (92).

 

