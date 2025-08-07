Update Ranking FIFA Timnas Putri Indonesia: Turun 11 Posisi!

UPDATE ranking FIFA Timnas Putri Indonesia. Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- turun peringkat drastis hingga 11 posisi!

Kini, Timnas Putri Indonesia menempati posisi ke-106 di ranking FIFA. Hal ini terjadi usai rentetan hasil minor yang didapat Timnas Putri Indonesia.

1. Update Ranking FIFA Timnas Putri Indonesia

FIFA sudah meripis update ranking untuk timnas putri dunia. Sejumlah perubahan posisi pun harus terjdi.

Dalam rilis terbaru yang diunggah Kamis (7/8/2025), Timnas Putri Indonesia turun peringkat drastis. Dari urutan ke-95, kini Timnas Putri Indonesia menempati posisi ke-106.

Timnas Putri Indonesia kehilangan 34,3 poin. Kini, Garuda Pertiwi mengemas 1.176,98 poin di ranking FIFA.

Kini, Timnas Putri Indonesia pun jauh tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Di antaranya, ada Vietnam (37), Filipina (39), Thailand (53), Myanmar (56), hingga Malaysia (92).