Adu Gaji Asnawi Mangkualam di Port FC dengan Jeonnam Dragons, bak Bumi dan Langit?

ADU gaji Asnawi Mangkualam di Port FC dengan Jeonnam Dragons menarik diulas. Apakah perbedaannya bak bumi dan langit?

Diketahui, Asnawi jadi salah satu pemain Indonesia yang abroad atau berkarier di luar negeri. Dia sudah malang-melintang membela klub-klub di Asia.

Kini, Asnawi pun memperkuat klub Thailand, yakni Port FC. Pengalaman dan kiprah manisnya membuat Asnawi kerap diandalkan di Timnas Indonesia.

Menarik kini menilik gaji Asnawi Mangkualam. Lebih besar mana gaji Asnawi Mangkualam di Port FC atau Jeonnam Dragons?

Berikut Adu Gaji Asnawi Mangkualam di Port FC dengan Jeonnam Dragons:

1. Gaji Asnawi Mangkualam di Port FC

Asnawi Mangkualam kini membela Port FC. Dia resmi direkrut klub asal Thailand itu pada 26 Januari 2024.

Asnawi pun cukup diandalkan di Port FC. Alhasil, dia sudah mentas di 49 laga dalam berbagai kompetisi sejauh ini dengan catatan 2 gol dan 5 assist juga.

Dengan kinerja yang apik, berapa bayaran yang didapat Asnawi? Sejatinya, tak ada keterangan pasti soal gaji Asnawi Mangkualam. Tetapi, disebut-sebut gajinya mencapai Rp4,29 miliar per musim di Port FC.

Asnawi pun kini sudah memperpanjang kontraknya. Dia dipastikan bakal terus membela Port FC hingga 2029.