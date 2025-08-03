Kisah Sulthan Zaky, Ikuti Jejak sang Sepupu Asnawi Mangkualam Abroad Usai Gabung Klub Kamboja

KISAH Sulthan Zaky menarik dikulik. Dia ikuti jejak sang sepupu, Asnawi Mangkualam, abroad atau berkarier ke luar negeri.

Diketahui, bintang Timnas Indonesia U-20, Sulthan Zaky, dipastikan gabung klub Kamboja, MOI Kompong Dewa FC musim depan. Dia pun ikuti jejak Asnawi Mangkualam yang sudah lama berkarier di luar negeri.

1. Sulthan Zaky Resmi Gabung Klub Kamboja

Sulthan Zaky resmi gabung klub Kamboja, MOI Kompong Dewa FC dengan status pinjaman dari PSM Makassar. Kabar Sulthan Zaky gabung MOI Kompong Dewa FC diumumkan lewat unggahan akun Instagram resmi PSM Makassar.

“PSM Makassar meminjamkan bek muda potensial, Sulthan Zaky, ke klub Kamboja Premier League, MOI Kompong Dewa Football Club,” tulis PSM Makassar.

“Semoga Sulthan Zaky bisa terus berkembang dan berkontribusi positif untuk klubnya selama masa peminjaman. Ewako Zaky,” lanjutnya.

Di PSM Makassar, Sulthan Zaky memang minim jam bermain. Bintang Timnas Indonesia U-20 itu hanya tampil 4 kali bersama PSM Makassar sejauh ini.

Peminjaman ke klub Kamboja tentunya diharapkan bisa membuat karier Zaky makin berkembang. Selain bisa mendapat jam bermain, bek dengan tinggal 184 cm itu juga bisa mendapat pengalaman baru dalam kariernya.