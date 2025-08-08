Waswas Hadapi Persib Bandung, Pelatih Semen Padang Sebut Maung Bandung Punya Keuntungan

PELATIH Semen Padang, Eduardo Almeida, waswas dalam hadapi Persib Bandung di laga perdana Super League 2025-2026. Sebab menurutnya, Persib punya keuntungan saat berhadapan dengan timnya.

Duel Persib Bandung vs Semen Padang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 9 Agustus 2025. Akankah Maung Bandung menang?

1. Laga Panas

Almeida menyebut Persib lebih panas karena ketimbang Semen Padang jelang duel tersebut. sebab, mereka turut serta di Piala Presiden 2025 sehingga sudah punya banyak pertandingan yang dijalani sebelum memulai Super League 2025-2026.

“Kami hanya memiliki dua pertandingan persahabatan. Jadi saya pikir dalam situasi ini mereka mungkin lebih siap daripada kami,” ujar Eduardo di Stadion GBLA, Jumat (8/8/2025).

“Tapi kami bekerja keras dan berlatih setiap hari. Dan besok kami ingin menunjukkan yang terbaik,” sambungnya.