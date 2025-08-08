Tak Mau Remehkan Lawan, Pelatih Borneo FC Sudah Kantongi Kekuatan Bhayangkara FC

SAMARINDA – Jelang laga pembuka Super League 2025-2026, pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menegaskan timnya tidak akan meremehkan Bhayangkara FC. Meskipun berstatus tim promosi, Lefundes telah mempelajari kekuatan lawan dan bertekad meraih poin penuh di kandang sendiri.

Borneo FC akan menjamu Bhayangkara FC di Stadion Segiri, Samarinda, pada Jumat (8/8/2025) pukul 15.30 WIB. Sebagai tim tuan rumah, Pesut Etam –julukan Borneo FC– memang lebih diunggulkan.

Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

1. Haram Remehkan Lawan

Kendati demikian, Lefundes menilai pertandingan ini tidak akan berjalan mudah. Menurutnya, Bhayangkara FC telah melakukan persiapan matang dan memiliki kedalaman skuad yang bertabur bintang.

"Pertandingan ini tidak mudah. Bhayangkara memang baru promosi, tapi mereka sudah lama bekerja sama. Tapi ini kandang kita, jadi kita harus dapat hasil positif,” kata Lefundes, dilansir dari laman I.League, Jumat (8/8/2025).

2. Sudah Siapkan Strategi

Pelatih asal Brasil itu menyatakan Borneo sudah menganalisis kekuatan Bhayangkara FC secara mendalam. Ia ingin memastikan Borneo FC tampil menyerang dan bertahan secara seimbang.

“Kami fokus bagaimana cara menyerang dan bertahan secara seimbang. Kami juga sudah kumpulkan informasi tentang lawan untuk dijadikan dasar strategi,” sambung Lefundes.