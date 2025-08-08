Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Mau Remehkan Lawan, Pelatih Borneo FC Sudah Kantongi Kekuatan Bhayangkara FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |13:23 WIB
Tak Mau Remehkan Lawan, Pelatih Borneo FC Sudah Kantongi Kekuatan Bhayangkara FC
Borneo FC siap lawan Bhayangkara FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

SAMARINDA – Jelang laga pembuka Super League 2025-2026, pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menegaskan timnya tidak akan meremehkan Bhayangkara FC. Meskipun berstatus tim promosi, Lefundes telah mempelajari kekuatan lawan dan bertekad meraih poin penuh di kandang sendiri.

Borneo FC akan menjamu Bhayangkara FC di Stadion Segiri, Samarinda, pada Jumat (8/8/2025) pukul 15.30 WIB. Sebagai tim tuan rumah, Pesut Etam –julukan Borneo FC– memang lebih diunggulkan.

Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)
Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

1. Haram Remehkan Lawan

Kendati demikian, Lefundes menilai pertandingan ini tidak akan berjalan mudah. Menurutnya, Bhayangkara FC telah melakukan persiapan matang dan memiliki kedalaman skuad yang bertabur bintang.

"Pertandingan ini tidak mudah. Bhayangkara memang baru promosi, tapi mereka sudah lama bekerja sama. Tapi ini kandang kita, jadi kita harus dapat hasil positif,” kata Lefundes, dilansir dari laman I.League, Jumat (8/8/2025).

2. Sudah Siapkan Strategi

Pelatih asal Brasil itu menyatakan Borneo sudah menganalisis kekuatan Bhayangkara FC secara mendalam. Ia ingin memastikan Borneo FC tampil menyerang dan bertahan secara seimbang.

“Kami fokus bagaimana cara menyerang dan bertahan secara seimbang. Kami juga sudah kumpulkan informasi tentang lawan untuk dijadikan dasar strategi,” sambung Lefundes.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/49/3182465/psm_makassar_menang_1_0_atas_dewa_united_di_kandang_lawan-F50Q_large.jpg
Hasil Dewa United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Juku Eja Menang 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/49/3182423/eksel_runtukahu_menjadikan_bambang_pamungkas_sebagai_role_model_persija-fI4J_large.JPG
Eksel Runtukahu Ungkap Peran Besar Bambang Pamungkas Usai Cetak 2 Gol Kemenangan Persija Jakarta atas Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182225/mauricio_souza_senang_timnya_selalu_dapat_dukungan_dari_the_jakmania_meski_melakoni_laga_tandang-Evae_large.jpeg
Mauricio Souza Senang Persija Jakarta Selalu Didukung The Jakmania saat Tandang, tapi …
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182350/keributan_di_laga_arema_fc_vs_persija_jakarta-tBnp_large.jpg
Keributan Pecah di Laga Arema FC vs Persija Jakarta, Mauricio Souza Beri Reaksi Dingin
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/49/1642063/hasil-sprint-motogp-portugal-2025-alex-marquez-menang-usai-bertarung-sengit-lawan-pedro-acosta-cdj.jpg
Hasil Sprint MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Menang usai Bertarung Sengit Lawan Pedro Acosta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/fafage_banua.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua Comeback Spektakuler, Tumbangkan Pangsuma FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement