Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penuhi Kuota Pemain Asing Usai Rekrut Luiz Gustavo, Arema FC Siap Hadapi Super League 2025-2026

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |02:01 WIB
Penuhi Kuota Pemain Asing Usai Rekrut Luiz Gustavo, Arema FC Siap Hadapi Super League 2025-2026
Pemain Arema FC, Luiz Gustavo. (Foto: Media Arema)
A
A
A

MALANG - Arema FC resmi merekrut pemain asing ke-11 mereka, yaitu bek asal Brasil, Luiz Gustavo Tavares Conde. Kedatangan Gustavo melengkapi kuota pemain asing tim berjuluk Singo Edan untuk musim Super League 2025-2026.

1. Lengkapi Kuota Pemain Asing

Luiz Gustavo direkrut untuk memperkuat lini belakang Arema FC. Pemain berusia 31 tahun ini dikenal serbaguna karena bisa bermain di beberapa posisi, mulai dari bek tengah, bek sayap, hingga gelandang bertahan.

Pengalamannya di kompetisi elite Liga Brasil menjadi nilai tambah. Gustavo pernah memperkuat tim-tim besar Brasil seperti EC Victoria, Juventude, dan Vasco da Gama.

Saat bermain di EC Victoria, Luiz Gustavo mencatatkan 61 penampilan dengan 4.821 menit bermain dan menyumbang 5 gol. Secara keseluruhan, ia telah tampil sebanyak 249 kali dengan total 9 gol dan 3 assist dalam 19.051 menit bermain.

Dari jumlah tersebut, Luiz Gustavo bermain 94 kali sebagai bek tengah, 30 kali sebagai bek kanan, 16 kali sebagai gelandang bertahan, dan 3 kali sebagai gelandang tengah. Kemampuan bermain di berbagai posisi inilah yang membuat Arema FC memutuskan untuk mengontraknya.

Luiz Gustavo. (Foto: Media Arema)
Luiz Gustavo. (Foto: Media Arema)

2. Kental Aroma Pemain Latin

Kedatangan Gustavo menjadikan Arema FC kini memiliki 11 pemain asing, yang semuanya berasal dari Amerika Latin.

Rinciannya adalah 9 pemain asal Brasil, yaitu kiper Lucas Frigeri, Odivan Koerich, Yann Motta Pinto, Dalberto Luan Belo, Gildson Pablo de Oliveira, Paulinho Moccelin, Valdeci Moreira, Roberto Pimenta Vinagre Filho, dan Luiz Gustavo Tavares Conde.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182225/mauricio_souza_senang_timnya_selalu_dapat_dukungan_dari_the_jakmania_meski_melakoni_laga_tandang-Evae_large.jpeg
Mauricio Souza Senang Persija Jakarta Selalu Didukung The Jakmania saat Tandang, tapi …
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182350/keributan_di_laga_arema_fc_vs_persija_jakarta-tBnp_large.jpg
Keributan Pecah di Laga Arema FC vs Persija Jakarta, Mauricio Souza Beri Reaksi Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182339/persis_solo_vs_psim_yogyakarta-ar1V_large.jpg
Hasil Persis Solo vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Dramatis, Gol Cleylton Santos Selamatkan Laskar Sambernyawa dari Kekalahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182307/arema_fc_vs_persija_jakarta-fPNw_large.jpg
Hasil Arema FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Jordi Amat Dikartu Merah, Macan Kemayoran Menang 2-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/49/1641805/motogp-qatar-airways-grand-prix-of-portugal-siap-panaskan-sirkuit-algarve-cek-jadwal-lengkapnya-di-vision-iqn.webp
MotoGP: Qatar Airways Grand Prix of Portugal Siap Panaskan Sirkuit Algarve! Cek Jadwal Lengkapnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/raymond_indranikolaus_joaquin.jpg
Raymond/Nikolaus Tembus Final Korea Masters 2025 usai Hajar Ganda AS
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement