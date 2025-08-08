Penuhi Kuota Pemain Asing Usai Rekrut Luiz Gustavo, Arema FC Siap Hadapi Super League 2025-2026

MALANG - Arema FC resmi merekrut pemain asing ke-11 mereka, yaitu bek asal Brasil, Luiz Gustavo Tavares Conde. Kedatangan Gustavo melengkapi kuota pemain asing tim berjuluk Singo Edan untuk musim Super League 2025-2026.

1. Lengkapi Kuota Pemain Asing

Luiz Gustavo direkrut untuk memperkuat lini belakang Arema FC. Pemain berusia 31 tahun ini dikenal serbaguna karena bisa bermain di beberapa posisi, mulai dari bek tengah, bek sayap, hingga gelandang bertahan.

Pengalamannya di kompetisi elite Liga Brasil menjadi nilai tambah. Gustavo pernah memperkuat tim-tim besar Brasil seperti EC Victoria, Juventude, dan Vasco da Gama.

Saat bermain di EC Victoria, Luiz Gustavo mencatatkan 61 penampilan dengan 4.821 menit bermain dan menyumbang 5 gol. Secara keseluruhan, ia telah tampil sebanyak 249 kali dengan total 9 gol dan 3 assist dalam 19.051 menit bermain.

Dari jumlah tersebut, Luiz Gustavo bermain 94 kali sebagai bek tengah, 30 kali sebagai bek kanan, 16 kali sebagai gelandang bertahan, dan 3 kali sebagai gelandang tengah. Kemampuan bermain di berbagai posisi inilah yang membuat Arema FC memutuskan untuk mengontraknya.

Luiz Gustavo. (Foto: Media Arema)

2. Kental Aroma Pemain Latin

Kedatangan Gustavo menjadikan Arema FC kini memiliki 11 pemain asing, yang semuanya berasal dari Amerika Latin.

Rinciannya adalah 9 pemain asal Brasil, yaitu kiper Lucas Frigeri, Odivan Koerich, Yann Motta Pinto, Dalberto Luan Belo, Gildson Pablo de Oliveira, Paulinho Moccelin, Valdeci Moreira, Roberto Pimenta Vinagre Filho, dan Luiz Gustavo Tavares Conde.