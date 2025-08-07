JADWAL dan link live streaming playoff ASEAN Club Championship 2025-2026 di Vision+. Sejumlah laga seru siap tersaji.
Pertarungan bergengsi klub-klub sepakbola Asia Tenggara kembali hadir dalam ASEAN Club Championship 2025-2026. Ada laga seru dari tim-tim kuat, seperti Kasuka FC (Brunei), DH Cebu FC (Filipina), Ezra FC (Laos), hingga Shan United FC (Myanmar). Streaming dengan klik di sini.
Turnamen ini menjadi ajang pembuktian bagi klub-klub terbaik dari masing-masing negara untuk menunjukkan performa maksimal di panggung regional. Selain itu, kompetisi ini juga menjadi barometer perkembangan sepakbola klub Asia Tenggara. Nonton keseruannya!
Jumat, 8 Agustus 2025
19:15 WIB: Kasuka FC (BRU) vs DH Cebu FC (PHI)
Sabtu, 9 Agustus 2025
19:00 WIB: Ezra FC (LAO) vs Shan United FC (MYA)
Jumat, 15 Agustus 2025
18:00 WIB: DH Cebu FC (PHI) vs Kasuka FC (BRU)
18:30 WIB: Shan United FC (MYA) vs Ezra FC (LAO)