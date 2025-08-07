Ditolak Klub Belanda, Nasib Thom Haye Miris

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Thom Haye tengah dalam situasi yang kurang baik. Pasalnya Haye dikabarkan telah ditolak oleh klub lamanya, yakni NAC Breda yang bermain di Liga Belanda.

Padahal Haye bisa saja reuni dengan klub lamanya tersebut. Namun, NAC Breda tak berniat menampung Haye yang sampai saat ini tak memiliki klub.

1. Ditolak NAC Breda

Saat ini, Thom Haye masih berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan Almere City berakhir pada 1 Juli 2025. Meskipun sempat dikaitkan dengan beberapa klub lain, kabar terbaru menyebutkan upayanya untuk kembali ke mantan klubnya, NAC Breda, tidak membuahkan hasil.

Menurut laporan dari Fean Online, reuni antara Thom dan NAC Breda mustahil terjadi. Pihak klub dikabarkan menolak untuk merekrutnya, meskipun Thom sangat terbuka dan tertarik untuk kembali.

Thom Haye. (Foto: Instagram/almerecityfc)

Laporan tersebut juga menyebut bahwa NAC Breda lebih memilih pemain lain, meskipun Thom tersedia secara gratis.

"Kembalinya Thom Haye ke NAC Breda tampaknya tak mungkin. Meskipun ia bersedia dan tertarik untuk kembali, klub tersebut memilih jalan yang berbeda," tulis Fean Online, dikutip pada Kamis (7/8/2025).

Jurnalis Voetbal International, Joost Blauwhoof, menguatkan kabar ini dengan mengatakan, "Beberapa orang di dalam klub tidak tertarik untuk bereuni."