Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditolak Klub Belanda, Nasib Thom Haye Miris

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |13:59 WIB
Ditolak Klub Belanda, Nasib Thom Haye Miris
Pemain Timnas Indonesia, Thom Haye. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Thom Haye tengah dalam situasi yang kurang baik. Pasalnya Haye dikabarkan telah ditolak oleh klub lamanya, yakni NAC Breda yang bermain di Liga Belanda.

Padahal Haye bisa saja reuni dengan klub lamanya tersebut. Namun, NAC Breda tak berniat menampung Haye yang sampai saat ini tak memiliki klub.

1. Ditolak NAC Breda

Saat ini, Thom Haye masih berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan Almere City berakhir pada 1 Juli 2025. Meskipun sempat dikaitkan dengan beberapa klub lain, kabar terbaru menyebutkan upayanya untuk kembali ke mantan klubnya, NAC Breda, tidak membuahkan hasil.

Menurut laporan dari Fean Online, reuni antara Thom dan NAC Breda mustahil terjadi. Pihak klub dikabarkan menolak untuk merekrutnya, meskipun Thom sangat terbuka dan tertarik untuk kembali.

Thom Haye. (Foto: Instagram/almerecityfc)
Thom Haye. (Foto: Instagram/almerecityfc)

Laporan tersebut juga menyebut bahwa NAC Breda lebih memilih pemain lain, meskipun Thom tersedia secara gratis.

"Kembalinya Thom Haye ke NAC Breda tampaknya tak mungkin. Meskipun ia bersedia dan tertarik untuk kembali, klub tersebut memilih jalan yang berbeda," tulis Fean Online, dikutip pada Kamis (7/8/2025).

Jurnalis Voetbal International, Joost Blauwhoof, menguatkan kabar ini dengan mengatakan, "Beberapa orang di dalam klub tidak tertarik untuk bereuni."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/51/1641739/kisah-janice-tjen-berkarier-di-tenis-kuliah-dan-sulitnya-cari-pelatih-nbt.webp
Kisah Janice Tjen Berkarier di Tenis, Kuliah, dan Sulitnya Cari Pelatih
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/timnas_indonesia_u_17_dibungkam_brasil_u_17_0_4.jpg
Terungkap! Ini Biang Kerok Timnas Indonesia U-17 Dibantai Brasil 0-4 di Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement