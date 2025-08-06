Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Putri Indonesia U-20 Siap Hadapi India di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |09:22 WIB
Timnas Putri Indonesia U-20 Siap Hadapi India di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026
Timnas Putri Indonesia U-20 siap hadapi India di Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026. (Foto: PSSI)
YANGON - Pelatih Timnas Putri Indonesia U-20, Akira Higashiyama, mengakui India sebagai lawan yang tangguh. Kendati begitu ia tetap optimistis menang karena sudah menjalani persiapan intensif selama dua bulan serta puas dengan kemampuan anak buahnya untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026.

Timnas Putri Indonesia U-20 akan memulai perjuangan mereka di Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 dengan menghadapi India. Laga perdana ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, pada Rabu (6/8/2025) pukul 19.30 WIB.

1. Timnas Putri Indonesia U-23 Siap Tempur

Akira menyadari pertandingan ini tidak akan mudah, apalagi India adalah tim yang kuat. Meski demikian, pelatih asal Jepang itu menegaskan ia telah mempersiapkan skuadnya dengan sangat baik dan percaya timnya bisa meraih hasil positif.

"Saya harus katakan tim yang akan kami hadapi di grup ini adalah tim kuat, termasuk Myanmar. Tapi terakhir kali, di bulan April, kami menang lewat adu penalti (melawan mereka)," kata Akira, dilansir dari laman Kita Garuda, Rabu (6/8/2025).

"Namun, pertandingan pertama kami adalah melawan India. Kalian semua tahu, India juga tim yang kuat. Jadi, kami harus fokus untuk pertandingan melawan India yang sudah kami persiapkan selama dua bulan," lanjutnya.

Timnas Putri Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
Timnas Putri Indonesia U-20. (Foto: PSSI)

Selama tiga pekan terakhir, para pemain menjalani program pemusatan latihan yang intensif. Meskipun penuh tekanan, Akira mengungkapkan Timnas Putri Indonesia U-20 kini berada dalam kondisi siap tempur.

"Setelah latihan intensif beberapa pekan terakhir, akhirnya kami bisa menyambut pertandingan ini dengan tenang. Kami sangat antusias untuk terlibat di ajang ini," tegasnya.

 

