Klasemen Sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 Kelar Laga Timnas Putri Indonesia U-20 vs India U-20

Timnas Putri Indonesia U-20 dan India U-20 bermain 0-0 di laga Grup D. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

KLASEMEN sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 kelar laga Timnas Putri Indonesia U-20 vs India U-20 sudah diketahui. Berhubung laga di atas berakhir 0-0, bukan mereka yang memuncaki klasemen sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026.

Posisi puncak untuk sementara ditempati tuan rumah Myanmar. Di laga pertama Grup D yang berlangsung sore tadi, Myanmar menghancurkan Turkmenistan 6-1!

Meski tertinggal 0-1 dari Turkmenistan di menit kelima, mental pemain Myanamr tidak turun. Terbukti mereka bangkit dan berbalik unggul. Tidak tanggung-tanggung, kemenangan supertelak dicetak Myanmar.

1. Timnas Putri Indonesia U-20 dan India U-20 Bersaing Sengit

Timnas Putri Indonesia U-20 bermain 0-0 dengan India U-20. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Timnas Putri Indonesia U-20 dan India U-20 bersaing sengit di klasemen sementara Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026. India dan Timnas Putri Indonesia U-20 saat ini berturut-turut menempati posisi dua dan tiga dengan koleksi satu angka.

Melengkapi empat besar alias juru kunci ada Turkmenistan dengan nol poin. Melihat kondisi sekarang, seluruh tim masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U-20 2026 yang digelar di Thailand pada 1-18 April 2026.

2. Tantang Myanmar dan Turkmenistan

Timnas Putri Indonesia U-20 masih dijadwalkan menantang Myanmar dan Turkmenistan. Laga melawan Myanmar dilangsungkan pada Jumat, 8 Agustus 2025. Sementara pertandingan kontra Turkmenistan disajikan pada matchday pamungkas Grup D, Minggu 10 Agustus 2025.