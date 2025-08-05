LINK live streaming Nusantara Futsal League 2025 di Vision+. Saksikan laga ketat antar klub futsal terbaik Tanah Air dengan cara klik di sini.
Ya, Ajang futsal nasional, yakni Nusantara Futsal League 2025, kembali hadir dengan persaingan ketat dari klub-klub terbaik Tanah Air. Pertandingan berlangsung mulai dari 4 hingga 10 Agustus 2025.
Setiap laga menjadi penentu untuk melaju ke babak semifinal yang akan digelar pada 9 Agustus 2025 dan final pada 10 Agustus 2025. Tak ayal, semua tim berusaha menampilkan kinerja terbaiknya.
Senin, 4 Agustus 2025
14:00 WIB: Barabai FC vs Asahan Futsal
16:00 WIB: Pusaka FC vs Batosai Ambon Naga
Selasa, 5 Agustus 2025
10:00 WIB: AFK Teluk Bituni vs Raybit FC
12:00 WIB: Member Radit FC vs Futsal Mbak Adjeng
14:00 WIB: Asahan Futsal vs Batosai Ambon Naga
16:00 WIB: Barabai FC vs Pusaka FC
Rabu, 6 Agustus 2025
10:00 WIB: Futsal Mbak Adjeng vs AFK Teluk Bituni
12:00 WIB: Raybit FC vs Member Radit FC
14:00 WIB: Pusaka FC vs Asahan Futsal
16:00 WIB: Batosai Ambon Naga vs Barabai FC