Link Live Streaming Nusantara Futsal League 2025 di Vision+, Klik di Sini!

LINK live streaming Nusantara Futsal League 2025 di Vision+. Saksikan laga ketat antar klub futsal terbaik Tanah Air dengan cara klik di sini.

Ya, Ajang futsal nasional, yakni Nusantara Futsal League 2025, kembali hadir dengan persaingan ketat dari klub-klub terbaik Tanah Air. Pertandingan berlangsung mulai dari 4 hingga 10 Agustus 2025.

Setiap laga menjadi penentu untuk melaju ke babak semifinal yang akan digelar pada 9 Agustus 2025 dan final pada 10 Agustus 2025. Tak ayal, semua tim berusaha menampilkan kinerja terbaiknya.

Berikut jadwal lengkap Nusantara Futsal League 2025:

Senin, 4 Agustus 2025

14:00 WIB: Barabai FC vs Asahan Futsal

16:00 WIB: Pusaka FC vs Batosai Ambon Naga

Selasa, 5 Agustus 2025

10:00 WIB: AFK Teluk Bituni vs Raybit FC

12:00 WIB: Member Radit FC vs Futsal Mbak Adjeng

14:00 WIB: Asahan Futsal vs Batosai Ambon Naga

16:00 WIB: Barabai FC vs Pusaka FC

Rabu, 6 Agustus 2025

10:00 WIB: Futsal Mbak Adjeng vs AFK Teluk Bituni

12:00 WIB: Raybit FC vs Member Radit FC

14:00 WIB: Pusaka FC vs Asahan Futsal

16:00 WIB: Batosai Ambon Naga vs Barabai FC