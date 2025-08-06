Hasil Liga Futsal Nusantara 2025: Asahan Futsal Bungkam Pusaka FC 5-2!

HASIL Liga Futsal Nusantara 2025 yang mempertemukan Asahan Futsal kontra Pusaka FC telah berakhir. Setelah melalui 2x20 menit di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Rabu (6/8/2025), Asahan Futsal menang 5-2 kontra Pusaka FC.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Andre wijaya pemain terbaik laga Asahan Futsal vs Pusaka FC. (Foto: Instagram/@asahan_futsal)

Pada menit ke-1, Asahan Futsal unggul lebih dahulu atas sang lawan. Kepastian itu setelah Andre Wijaya menjebol gawang lawan. Asahan Futsal berhasil menggandakan keunggulan atas Pusaka FC pada menit ke-11. Kali ini gol tercipta dari tendangan bebas Teddy Norton.

Pusaka FC harus menelan pil pahit pada menit ke-13. Hal itu dikarenakan gawang mereka kembali dibobol lawan, yang mana kali ini lewat gol Arya Wirawan.

Pusaka FC tidak tinggal diam begitu saja setelah tertinggal 0-3 dari lawan. Akhirnya, mereka berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-14 setelah Muhammad Faiq mencetak gol. Gol itu menjadi penutup di babak pertama, yang mana Asahan Futsal unggul 3-1 atas sang lawan.