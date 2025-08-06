Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Nusantara 2025: Asahan Futsal Bungkam Pusaka FC 5-2!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |16:48 WIB
Hasil Liga Futsal Nusantara 2025: Asahan Futsal Bungkam Pusaka FC 5-2!
Asahan Futsal menang 5-2 atas Pusaka FC. (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Nusantara 2025 yang mempertemukan Asahan Futsal kontra Pusaka FC telah berakhir. Setelah melalui 2x20 menit di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Rabu (6/8/2025), Asahan Futsal menang 5-2 kontra Pusaka FC.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Andre wijaya pemain terbaik laga Asahan Futsal vs Pusaka FC. (Foto: Instagram/@asahan_futsal)
Andre wijaya pemain terbaik laga Asahan Futsal vs Pusaka FC. (Foto: Instagram/@asahan_futsal)

Pada menit ke-1, Asahan Futsal unggul lebih dahulu atas sang lawan. Kepastian itu setelah Andre Wijaya menjebol gawang lawan. Asahan Futsal berhasil menggandakan keunggulan atas Pusaka FC pada menit ke-11. Kali ini gol tercipta dari tendangan bebas Teddy Norton.

Pusaka FC harus menelan pil pahit pada menit ke-13. Hal itu dikarenakan gawang mereka kembali dibobol lawan, yang mana kali ini lewat gol Arya Wirawan.

Pusaka FC tidak tinggal diam begitu saja setelah tertinggal 0-3 dari lawan. Akhirnya, mereka berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-14 setelah Muhammad Faiq mencetak gol. Gol itu menjadi penutup di babak pertama, yang mana Asahan Futsal unggul 3-1 atas sang lawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/51/3161504//jadwal_dan_link_live_streaming_semifinal_dan_final_nusantara_futsal_league_2025_vision-MYKf_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Semifinal dan Final Nusantara Futsal League 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/51/3160859//raybit_fc_menumbangkan_member_radit_di_liga_futsal_nusantara_2025_raybitfc-imzI_large.jpg
Hasil Liga Futsal Nusantara 2025: Raybit FC Permalukan Member Radit 5-3!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement